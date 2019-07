Dallgow-Döberitz

Der Dallgower Jugendklub soll künftig im ehemaligen Gebäude des Ordnungsamtes untergebracht werden. In dieser Woche wurde mit den vorbereitenden Baumaßnahmen begonnen. „Dabei geht es zunächst vor allem um den Brandschutz und notwendige Sicherungsmaßnahmen, ohne die wir das Gebäude nicht neu nutzen dürfen“, erklärte Bürgermeister Jürgen Hemberger (FWG).

Brandschutz ist Bedingung für eine Umnutzung

Ein Brandschutzgutachten eines unabhängigen Gutachters ist dafür der erste Schritt. Dann wisse die Gemeinde, welche Arbeiten erledigt werden müssen, um die Genehmigung für die Umnutzung als Jugendklub zu bekommen. „So lange das Ordnungsamt in dem Gebäude war, war das alles kein Problem, weil es als Bestand galt. Da wir es nun aber einer neuen Nutzung zuführen möchten, müssen wir die Arbeiten erledigen.“, so Hemberger. Einen genauen Zeitplan, wann der Jugendklub in seine neue Heimstätte ziehen könnte gibt es noch nicht. „So schnell wie natürlich“, betonte der Bürgermeister.

Mit der Fertigstellung des neuen Rathauses und dem Umzug der Verwaltung vor wenigen Wochen, zog auch das Ordnungsamt aus seinem bisherigen Sitz in der Wilmsstraße 42 in den Rathausneubau schräg gegenüber. Mit dem Umzug könnte sich die Situation für die Dallgower Jugendlichen erst einmal etwas entspannen.

Jugendklub seit Dezember ohne eigenes Haus

„Wir mussten schon im Dezember unser altes Gebäude verlassen und haben seither nur einen Raum am Sportpark zur Verfügung“, erklärte Maria Reißig, Leiterin des Dallgower Jugendklubs. Das ursprüngliche Gebäude in der Seestraße wies zuletzt erhebliche Baumängel, insbesondere an den Deckenbalken, auf, sodass sich die Gemeinde dazu entschlossen hatte, den Jugendklub im Dezember zu sperren.

Als Zwischenlösung konnten die Jugendlichen seither einen Raum im Sportpark nutzen. „Gerade im Winter, als man noch nicht so viel draußen machen konnte, war das für die Jugendliche echt nicht schön“, sagte die Jugendklubleiterin. Und auch jetzt in den Sommerferien wurde das Freizeitprogramm extra so gestaltet, dass es möglichst viele Ausflüge und Aktivitäten an anderen Orten gibt.

Neubau noch nicht vom Tisch

„Wir hoffen jetzt, dass wir bald wieder ein ordentlichen Haus für den Jugendklub bekommen“, so Reißig.

Trotz des geplanten Umzugs sei ein Neubau aber noch nicht vom Tisch. „Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Jugendlichen ungern in der Nähe des Sportparks einen neuen Jugendklub möchten, sondern eher etwas zentraler, das stellt uns vor Probleme bei der Grundstückssuche“, so Hemberger

Von Danilo Hafer