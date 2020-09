Dallgow-Döberitz

Dass Dallgow-Döberitz in zehn Jahren noch schöner sein soll, darüber waren sich die fünf Bürgermeisterkandidaten beim zweistündigen Online-Talk Sonntagvormittag einig, doch über den Weg dorthin hatte dann doch jeder seine eigene Vorstellung.

Nur zwei Kandidaten fehlten

Organisiert von Thomas Swiderski, Administrator der größten Dallgower Facebook-Gruppe, und moderiert von MAZ-Redakteurin Marlies Schnaibel verfolgten etwa 76 Interessierte die Online-Diskussion der Kandidaten. Außer Vivien Tharun (Die Partei) und Markus Rohrbeck waren alle dabei.

Anzeige

MAZ-Redakteurin Marlies Schnaibel und Thomas Swiderski, Admin der Dallgower Facebook-Gruppe, haben den Online-Talk geleitet. Quelle: Danilo Hafer

Weitere MAZ+ Artikel

Los ging es mit dem wichtigen Thema Verkehr. Dass hier etwas getan werden muss, sehen alle fünf. Doch während Anna Mohn (Grüne) und Kerstin Richter ( SPD) neben der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes vor allem den Autoverkehr, durch entsprechende Alternativen, reduzieren wollen, haben Sven Richter ( CDU) und Harald Wunderlich (FWG) gar eine neue Straße im Blick. „Eine West-Tangente, von der B5 nach Finkenkrug, muss konkret nach vorn gebracht werden, um die Wilmsstraße zu entlasten“, so Richter. Marc Lampe sieht indes kein Verkehrschaos in der Gemeinde, will aber dennoch die Auffahrt am Dallgower Tor zur B5 neu gestalten, um den Verkehr zu beeinflussen.

Neues Gewerbegebiet für Tech-Unternehmen

Unterschiedliche Herangehensweisen verfolgen die fünf auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Während sich Sven Richter und Anna Mohn für ein gänzlich neues Gewerbegebiet aussprechen, in dem sich speziell Firmen aus dem Bereich Technologie ansiedeln sollen, wollen andere lieber die kleinen Handwerker und Betriebe, die es jetzt schon in der Gemeinde gibt, fördern. „ Dallgow ist ein Pendlerort, hier sollte die Lebensqualität im Vordergrund stehen“, betonte Lampe, der auf persönlichen Kontakt zu Gewerbetreibenden setzen will.

Räume für Gemeindeleben schaffen

Den „Sozialen Kitt“ der Gesellschaft, das Ehrenamt, wollen alle Kandidaten gleichermaßen fördern. Dafür wollen sie entsprechende Räumlichkeiten schaffen. Ebenso für die Kinder-, Jugend und Seniorenarbeit in der Gemeinde. Dazu gehöre bezahlbarer Wohnraum, auch für Ältere.

>>>Lesen Sie auch: Diese Sieben wollen ins Dallgower Rathaus

„Wichtig ist mir zudem die soziale Straßenarbeit, denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch in Dallgow mit einer Drogenproblematik zu tun haben“, sagte Harald Wunderlich.

Ein Zuhörer stellte die Frage, nach zusätzlichen Park+Ride-Plätzen. „Hier stelle ich mir einen zweiten Regionalbahnhof vor, im Bereich Dallgow-Dorf gäbe es dafür Platz, auch für P+R“, sagte Kerstin Richter.

Verkehr neu denken

Gleichzeitig, da sind sich alle Kandidaten einig, müssen aber auch alternative Verkehrsangebote geschaffen werden, der ÖPNV verbessert oder etwa die E-Ladestruktur ausgebaut werden. „Wir müssen auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, damit Dallgow in zehn Jahren eine klimaneutrale, nachhaltige, blühende Gemeinde ist“, beschreibt Anna Mohn ihre Vision.

Wachsen sollte Dallgow in Zukunft, wenn überhaupt, nur noch sehr behutsam, so der Grundtenor der Runde.

Am 1. November ist in Dallgow-Döberitz Bürgermeisterwahl.

Bürgermeisterwahl in Dallgow-Döberitz 8230 Wahlberechtigte sind am 1. November zur Abstimmung aufgerufen. Eine mögliche Stichwahl ist für den 15. November geplant. Amtsinhaber Jürgen Hemberger (FWG) war seit 2005 hauptamtlicher Bürgermeister. Er geht Ende Oktober in den Ruhestand. Zur Wahl in Dallgow-Döberitz treten an: Marc Lampe (parteilos), Anna Mohn (Grüne), Kerstin Richter ( SPD), Sven Richter ( CDU), Markus Rohrbeck (parteilos), Vivien Tharun (Die Partei) und Harald Wunderlich (FWG).

Von Danilo Hafer