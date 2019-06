Dallgow-Döberitz

Die Bürger konnten ihr neues Rathaus bereits bei einem Tag der offenen Tür besichtigen, jetzt wurde der Dallgower Verwaltungssitz auch offiziell auf politischer Ebene mit einem etwas verschlafenen Festakt am Freitag eröffnet.

„Wir begehen heute ein Jahrhundertereignis. Denn es kommt nicht oft vor, dass eine Gemeinde ein Rathaus baut“, sagte Bürgermeister Jürgen Hemberger in seiner Ansprache, in der er auch auf die Geschichte und die Entwicklung der Gemeinde Dallgow-Döberitz zurück blickte.

So hatte Dallgow nach der Wende rund 2900 Einwohner. Schnell sei klar geworden, dass das bisherige Rathaus aus den 1930er Jahren für die künftigen Aufgaben in der Gemeinde zu klein ist. Nun hat es noch einmal fast 30 Jahre gedauert, bis aus der Vision auch Realität wurde.

Zur Galerie Mit über einem Jahr Verspätung wurde das Rathaus in Dallgow-Döberitz nun offiziell eröffnet. Fehler an der Fassade hatten für eine Bauverzögerung gesorgt. Ein Rückblick.

„Die Gemeinde ist seither so stark gewachsen, dass zwischenzeitlich andere Aufgaben, wie etwa Schule und Kita, Vorrang hatten. Das Rathaus wurde immer wieder hinten angestellt“, so Hemberger.

Über Neubau wurde seit den 90er Jahren diskutiert

Überlegungen ein neues Rathaus in der Gemeinde zu bauen gab es schon Anfang der 1990er Jahre. Nach Jahren der Diskussionen und der Standortsuche begannen 2016 schließlich die Bauarbeiten. Mit der Fertigstellung und dem Umzug sitzt die Dallgower Verwaltung nun endlich unter einem Dach. Zuletzt waren die Ämter auf drei Standorte verteilt. Und selbst dort wurde der Platz knapp.

Ursprünglich sollte das Rathaus schon vor über einem Jahr fertiggestellt werden. Im Dezember 2017 sah auch noch alles nach einer planmäßigen Fertigstellung im darauf folgenden Frühjahr aus. Mit der Montage der Fassade im Januar 2018 begannen jedoch die Probleme. Die Spaltmaße passten nicht, der Sonnenschutz konnte nicht montiert werden.

Die Eröffnung wurde im neuen Sitzungssaal gefeiert. Quelle: Danilo Hafer

Es war der Beginn einer langen Baupause. „Auch wir waren von dem BER-Syndrom nicht verschont geblieben“, sagte Hemberger. Teile der Fassade mussten schließlich neu montiert werden. Erst im Frühjahr dieses Jahres konnte der Neubau fertiggestellt werden. An einem Tag der offenen Tür konnten die Dallgower ihr neues Rathaus bereits besichtigen. Auch die letzte Sitzung der Gemeindevertreter fand bereits im neuen und modern ausgestatteten Sitzungssaal statt.

Bau kostete mehr als geplant

Das von den Architekten Lieb und Lieb entworfene Gebäude hat schlussendlich rund 3,5 Millionen Euro gekostet, knapp 900 000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Das neue Gebäude verfügt über insgesamt 26 Büros, zwei Sitzungsräume und den 160 Quadratmeter großen Sitzungssaal sowie ein Archiv in den Kellerräumen. Das Rathaus wurde in der Planung bereits so geplant, dass es für ein weites Wachstum der Gemeinde von 25 Prozent ausgelegt ist.

Die politischen Gäste zeigten sich am Freitag von dem neuen Haus durchaus beeindruckt. „Das neue Rathaus ist ein Symbol dafür, dass sich Dallgow den Herausforderungen und Projekten der heutigen Zeit stellt“, betonte Landrat Roger Lewandowski ( CDU) in seiner Rede. Anschließend gab ein Duo den Song „Himbeereis zum Frühstück“ zum Besten.

Von Danilo Hafer