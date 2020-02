Dallgower Schüler befassen sich mit Klimafrage

Das Dallgower Marie-Curie-Gymnasium ist eine von acht sogenannten MINT-EC-Schulen im Land Brandenburg. Es zeichnet sich durch ein besonderes mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Schulprofil aus.

Die Bildungskampagne „ Energievision 2050“ wird von „die Multivision“, „ Help – Hilfe zur Selbsthilfe“, „Plant for the Planet“ und dem deutschen Städte und Gemeindebund organisiert und an 2000 Schulen verantwortet.

Unterstützt wird das Schulprojekt vom Verband kommunaler Unternehmen und dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sowie von „Engagement Global“ und dem Bundesentwicklungsministerium.