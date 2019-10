Dallgower Senioren wünschen sich einen gemeinsamen Treffpunkt

Dallgow-Döberitz

In den vergangenen Jahren haben die Dallgower Senioren ihre Wünsche häufig hinten angestellt. „Es gab durch den starken Zuzug aus unserer Sicht oft wichtigere Themen,wie etwa Schule, Hort und Kita, für die viel Geld benötigt wird", sagt Peter Nanzka, Vorsitzender des Dallgower Seniorenbeirates. Auch Rathausneubau und Feuerwehr hatten eine höhere Priorität.

Ein eigener Treffpunkt

„Diese Vorhaben sind nun alle auf den Weg gebracht, jetzt sollten die Senioren dran sein“, sagt der 74-Jährige. Der größte Wunsch der Dallgower Senioren ist ein gemeinsamer Treffpunkt für alt und jung. Derzeit gibt es keinen Ort an dem die älteren Einwohner der Gemeinde zusammen kommen können. „Auch der Seniorenbeirat tagt in der Gemeindebibliothek, weil wir keinen eigenen Raum haben“, sagt Peter Nanzka.

Dabei ist dem 74-Jährigen und auch den anderen Mitgliedern des Seniorenbeirates wichtig, dass der Treffpunkt sowohl für junge und alte Menschen gedacht wird. „In anderen Orten gibt es ja schon Mehrgenerationenhäuser, so etwas in der Art stellen für uns auch für Dallgow vor“, sagte er.

Peter Nanzka ist Vorsitzender des Seniorenbeirates in der Gemeinde Dallgow-Döberitz. Quelle: Danilo Hafer

Es gäbe genug junge Menschen, die um die ältere Generation bemüht sind und umgekehrt. An einem gemeinsamen Treffpunkt könnten sie ins Gespräch kommen und sich austauschen. 2014 habe es schon einmal solch einen Versuch gegeben. Andere Projekte waren jedoch dringlicher.

Ein Mehrgenerationenhaus wäre nach den Vorstellungen des Seniorenbeirates idealerweise an fünf Tagen in der Woche geöffnet, damit ältere Menschen einen Anlaufpunkt haben. „Derzeit läuft sehr viel Arbeit des Seniorenbeirates über das Telefon ab“, erzählt Peter Nanzka. Leute rufen bei ihm an, weil sie eine Frage haben oder einen Rat brauchen. Dabei würde sich der 74-Jährige wünschen, viel häufiger persönlich mit den Menschen ins Gespräch zukommen. Doch ohne einen gemeinsamen Treffpunkt sei dies schwierig. Einmal im Monat bietet der Seniorenbeirat auch eine Sprechstunde an.

Höhepunkt ist der Tanznachmittag

Zu einem festen Termin hat sich in den vergangenen zehn Jahren der Tanznachmittag im Deutschen Haus entwickelt. „Heute kommen zwischen 50 und 60 Senioren aus der Region, um gemeinsam zu tanzen und Kaffee zu trinken“, sagt Nanzka. Viele Freundschaften seien dort entstanden. Die Menschen achten auf einander. „Wenn jemand mal nicht kommt, macht man sich auch Sorgen.“

Am 19. November wird der Seniorenbeirat neu gewählt. Der aktuelle ist seit 2014 im Amt. Neben Peter Nanzka wollen sich auch die meisten der derzeitigen Mitglieder erneut zur Wahl stellen. Neue Gesichter zu finden gestalte sich schwierig. „Ab 55 Jahren kann man sich zur Wahl aufstellen. In diesem Alter denken aber nur die wenigsten daran, sich im Seniorenbeirat zu engagieren“, sagt Nanzka. Gerade im Speckgürtel würden viele Menschen leben, die auch im hohen Alter noch aktiv sind. Sie machen Sport, besuchen Kulturveranstaltungen und verreisen. „Es gibt aber auch diejenigen, die alleine zu Hause sitzen und allmählich vereinsamen, weil sie keinen Partner mehr haben oder auch die Freunde weiter weg wohnen“, erzählt der 74-Jährige. Auch diese Menschen dürfe man nicht vergessen.

Daher soll das Thema Mehrgenerationenhaus nach der Wahl wieder verstärkt vorangebracht werden, um in Dallgow-Döberitz einen Treffpunkt für alle Generationen zu schaffen.

Von Danilo Hafer