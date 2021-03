Dallgower Wasserturm: Vom Wahrzeichen zur vergessenen Ruine

Dallgow-Döberitz

Unmittelbar hinter dem sandfarbenden Rathaus in der Wilmsstraße wächst ein schmaler Kiefernwald in die Höhe. Wer am Rathaus vorbei und durch die Bäume späht, kann den etwa acht Meter hohen, massiven Stumpf eines Gebäudes erkennen. Es ist eine achteckige, aus großen Steinquadern bestehende Ruine. Das dieser Stumpf einmal das höchste Gebäude im Umkreis von mehreren Kilometern trug, dürfte längst nicht allen Dallgowern bekannt sein.

Über eine halbe Million Liter Wasser

Der Wasserturm der Villenkolonie Neu Döberitz wurde 1913, ein Jahr vor Ausbruch des ersten Weltkrieges fertiggestellt. Der 54,6 Meter hohe Turm benötigte drei Jahre Bauzeit und beherbergte eine Wassertrommel, die 600 Kubikmeter (600 000 Liter) Wasser fassen konnte. Über dieser Trommel wölbte sich eine große Kuppel, die außen mit Kupferplatten belegt war.

„Mit diesen Ausmaßen war der Wasserturm definitiv eines der Wahrzeichen des Ortes, weshalb er häufig auf Postkarten zu sehen ist, die beispielsweise Soldaten aus dem benachbarten Truppenlager Döberitz nach Hause schickten“, erklärt Andreas Krüger, der sich seit gut 15 Jahren mit der Geschichte Dallgows befasst.

IT-Manager Andreas Krüger recherchiert seit etwa 15 Jahren zur Dallgower Geschichte. Quelle: Privat

Seit seinem Umzug von Berlin nach Neu Döberitz, recherchiert der 49-Jährige hobbymäßig, intensiv zur Vergangenheit von Dallgow. Obwohl der Wasserturm oft mit dem ehemaligen Militärlager Döberitz in Verbindung gebracht wird, war er nicht für dessen Versorgung zuständig.

Nur die gewöhnlichen Haushalte profitierten von der damaligen technischen Meisterleistung, die mehrere tausend Bewohner bis nach Staaken, Seegefeld und Falkenhagen mit einem stabilen Wasserdruck versorgte. Ein Überbleibsel der damaligen Leitungen fand man erst wieder, als man den Keller des neuen Rathauses aushob. Dort trat das alte Wasserrohr ans Tageslicht.

Seit dem Rückbau 1939 liegt der achteckige Stumpf des Wasserturmes in einer Art Dornröschenschlaf. Quelle: Privat

Den Wasserspeicher in den Kiefernwald an der Wilmsstraße zu stellen, hatte dabei wohl auch einen praktischen Hintergrund, weiß der Experte für Dallgower Geschichte, der in Berlin als IT-Manager arbeitet. Denn je höher der Wassertank des Turmes, desto höher ist der Druck und desto größer seine Versorgungs-Reichweite.

Der Standort war nicht zufällig gewählt

Der Wald hinter dem heutigen Rathaus liegt zudem auf der sogenannten Nauener Platte. Richtung Bahnhof, fällt diese um etwa 8 Meter in das tiefer gelegene Havelländische Luch ab. Der Turm stand also auf einer der höchsten Ebenen in der ganzen Umgebung. Nicht zuletzt deshalb diente er zugleich als Aussichtsturm und beherbergte mehrere Abteilungen der Dallgower Heimatsammlung.

Der Grund für den Rückbau

Während des zweiten Weltkrieges wurde der Turm 1939 bis auf den heute noch stehenden Sockel zurückgebaut. Jedoch nicht, um ihn vor Luftangriffen durch die Alliierten zu bewahren, glaubt Andreas Krüger. Er sieht den Grund in seiner Nähe zum Flugplatz Staaken, der Mitte der dreißiger Jahre zum Militärflugplatz wurde.

Eine Aufnahme von 1916: Der noch heute stehende Sockel ist unten klar zu erkennen. Quelle: Privat

Der mächtige Wasserturm, ebenso wie der Kirchturm der Dallgower Kirche wurden damals gekürzt, vermutlich um den Flugverkehr nicht zu gefährden. „Andere Wassertürme in der Region hat man auch nicht abgetragen. Der Wasserturm in Elstal hat eine sehr ähnliche Größe, steht aber bis heute noch“, erklärt er.

Unregelmäßig abgebrochene Teile um den Turmstumpf herum, lassen eine Sprengung vermuten. Doch auch diese Mutmaßung sieht der Experte als unwahrscheinlich. „Von einer Sprengung lassen sich keine Aufzeichnungen finden. Mitten in einem Wohngebiet ein solches Gebäude zu sprengen scheint auch eher unrealistisch.“

Ein Blick ins Innere der Ruine zeigt die noch immer vorhandene Treppe, die in der Vergangenheit hinauf zur Aussichtsplattform führte. Quelle: Privat

Mit der Entwicklung von leistungsstärkeren Pumpen wurde die Funktion eines Wasserturms zunehmend überflüssig. „Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Turm nach 1939 noch einmal genutzt wurde“, bekräftigt auch Andreas Krüger. Heute steht der Stumpf nicht unter Denkmalschutz, dafür ist die verbliebene Bausubstanz wohl nicht ausreichend.

Nach 1945 gehörte das Grundstück der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Potsdam, und wurde nach der Wiedervereinigung an die Gemeinde übergeben. Konkrete Verkaufs- oder Bebauungspläne gibt es aktuell nicht, auch wenn es für die Wasserturmreste in der Vergangenheit Interessenten gab und sie auch noch gibt.

Von Max Braun