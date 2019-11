Dallgow-Döberitz

In der Gemeinde Dallgow-Döberitz wurde ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Insgesamt haben sich 841 Einwohner ab einem Alter von 55 Jahren an der Wahl beteiligt. Diese wurde per Briefwahl abgehalten. 840 der abgegebenen Stimmen waren gültig.

144 Stimmen entfielen auf Rüdiger Schäfer, gefolgt von Peter Nanzka (126 Stimmen) und Werner Zander (125 Stimmen). Dagmar Schütze erhielt 109 Stimmen, Elli Philipp 98 Stimmen und Monika Nitze 88.

Auf den Kandidaten Wolfgang Biernath entfielen 80 Stimmen. Astrid Rosenow bekam 70 Stimmen.

Von MAZ