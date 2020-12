Dallgow-Döberitz

Ein wenig sieht es so aus, als wolle Constanze Rühmann einen Kuchen backen, als sie Schüsseln, Formen und allerlei Utensilien aus den Schränken im obersten Stock ihres Hauses in Dallgow-Döberitz holt. Doch das fertige Produkt wird kein Kuchen sein, sondern handgemachte Seife aus natürlichen Inhaltsstoffen.

Neuer Shop, neues Logo

Seit fast acht Jahren betreibt die vierfache Mutter in ihrem Haus eine Seifenmanufaktur, hat jetzt den Online-Shop – der am Dienstag an den Start geht – und das gesamte Design ihres Geschäfts geändert, bis hin zum neuen Logo und einem neuen Namen. „Bisher hieß meine Marke CYR Naturseifen, abgeleitet aus meinen Initialen. Das kann man sich aber nur schwer merken. Daher habe ich mich jetzt für den Namen ,Falkenseife’ entschieden, da es zur Region passt“, erklärt die 54-Jährige.

Die Seifen werden in solchen Formen hergestellt. Quelle: Danilo Hafer

Zum neuen Erscheinungsbild gehören auch neue Etiketten für die Produkte, die alle plastikfrei verpackt werden. „Die neuen Etiketten sind jetzt auch ganz ökologisch aus Graspapier. Ebenso die Kartons für den Versand“, so Rühmann. Das sei ihr und vor allem ihren Kunden wichtig und passt ins Gesamtkonzept der kleinen Dallgower Seifenmanufaktur.

Constanze Rühmann setzt bei ihren Produkten ganz auf natürliche Inhaltsstoffe. Inzwischen sind ihre Produkte vollständig vegan. „Shea- und Kakaobutter sowie Rizinus- und Olivenöle gehören zu den Hauptzutaten meiner Seifen. Dazu kommen dann natürliche Farbstoffe und Düfte“, erklärt Rühmann. Rund 30 verschiedene Grundseifen hat sie im Angebot. Hinzu kommen Badepulver, Cremes, Shampooseifen für die Haare. „Ich habe auch natürliche Putzmittel, weil auch dort immer mehr Kunden auf Chemie verzichten wollen und es nun mal wirklich tolle Alternativen gibt“, erklärt sie.

Eine gute Seife muss reifen

Bis eine Seife allerdings verkaufsfertig ist, braucht Constanze Rühmann etwas Geduld. Nachdem die Seifenmasse angerührt und im Kaltverseifungs-Verfahren in Form gebracht wurde, muss sie zunächst reifen. „Bei den normalen Seifen sind es rund drei Monate Reifezeit. Seifen mit Olivenöl müssen sogar neun Monate reifen. In dieser Zeit wird die Seife fester und der PH-Wert ändert sich“, erklärt sie. Dreimal in der Woche steht die Dallgowerin in ihrer Manufaktur und stellt neue Seifen von Hand her.

Kinder gaben Anstoß für kritische Produktbetrachtung

Constanze Rühmann ist eigentlich gelernte Verkäuferin und kommt ursprünglich aus Düsseldorf. Seit 25 Jahren lebt sie im Berliner Raum, seit 14 Jahren ist sie mit ihrer Familie in Dallgow-Döberitz zu Hause. Ihre Kinder waren es dann auch, die sie dazu brachten, näher auf die Inhaltsstoffe von Produkten zu achten. „Meine Kinder haben alle Allergien, von Heuschnupfen bis Neurodermitis. Als ich dann begann, mich intensiv damit zu befassen, war ich erschrocken, was alles etwa in Shampoos steckt“, erzählt sie. So sei in vielen Seifen, Shampoos, Duschgels und Zahnpasten Sodium Lauryl Sulfat enthalten, eine Chemikalie die ursprünglich für die Autoindustrie entwickelt wurde.

Der Seifenschneider bringt die Seifen auf die Richtige Größe. E ähnelt einem überdimensionalen Eierschneider. Quelle: Danilo Hafer

„Und so gibt es inzwischen viele Menschen, bei denen das Bewusstsein wächst, auf solche Produkte zu verzichten. Einige kommen auch speziell zu mir, weil sie ein Hautproblem haben“, so Rühmann. Viele ihrer Kunden seien inzwischen Stammkunden, die ihr auch während der Corona-Pandemie die Treue gehalten haben. „Zum Glück muss ich keine Miete für einen Laden zahlen, weil mein Geschäft in meinem eigenen Haus ist, das macht alles etwas einfacher“, erzählt sie. Dennoch sind gerade die vielen Märkte, jetzt in der Weihnachtszeit, weggefallen, die ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Dallgowerin gewesen wären.

Keine Märkte in diesem Jahr

„Die Märkte machen zudem einfach viel Spaß, weil man mit den Leuten ins Gespräch kommt. So sind tatsächlich auch schon Freundschaften entstanden. Das fällt dieses Jahr alles weg“, so Rühmann. Normalerweise hat die Dallgowerin immer dienstags einen festen Verkaufstag in ihrem Haus. Auch den gibt es derzeit nicht, aber es besteht die Möglichkeit, Ware an der Haustür in Empfang zu nehmen. Nach dem Lockdown möchte sie dienstags und donnerstags am Nachmittag geöffnet haben. „Ich versende natürlich, liefere in Dallgow und Falkensee aber auch selbst aus“, erzählt sie. Mit dem neuen Online-Shop, der am Dienstag freigeschaltet werden soll, soll der Weg zur Naturseife noch ein Stück leichter werden.

