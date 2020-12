Es klingt wie in einem Romantik-Film: An der Kasse des Dallgower Rewe-Marktes verguckte sich Sarah (34) in einen fremden Mann. Doch sie traute sich nicht, ihn anzusprechen. Jetzt sucht sie den netten Unbekannten mit einem Aufruf im Internet und hofft, dass er sich meldet. Gibt es ein Happy End?