Dallgow-Döberitz

Nicht einfach nur ein Laptop war es für Leonie B. aus Dallgow-Döberitz. Für die 22-Jährige, die aufgrund gesundheitlicher Probleme in therapeutischer Behandlung ist und von einem Träger der freien Wohlfahrtspflege regelmäßig ambulant betreut wird, war das Gerät auch ein stückweit Identität.

Was nicht als Foto auf dem Laptop existiert, existiert für Leonie nicht

Denn vor allem die vielen tausend Fotos, die Leonie B. auf dem Laptop abgespeichert hatte, halfen ihr dabei, ihren Alltag zu bewältigen. Denn damit dokumentiert die 22-Jährige ihren Tagesablauf, fotografiert Menschen, mit denen sie sich trifft, Dinge, die sie tut, und auch Momente, die sie erlebt. Ohne diese Bilder würde sie in kürzester Zeit vergessen haben, wie ihr Tag nur Stunden zuvor ausgesehen hat. Was nicht als Foto auf ihrem Laptop existiert, existiert für Leonie B. nicht.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umso dramatischer war daher für die 22-Jährige die Rückkehr in ihre Wohnung am Freitagmorgen vergangener Woche, nachdem sie die Nacht zuvor in ihrem Elternhaus verbracht hatte. Schon beim ersten Blick in ihr Wohnzimmer war Leonie B. sofort klar: Hier stimmt etwas nicht.

In der Tat fehlten in der Wohnung sowohl ihr Laptop als auch Geld. Vermutlich über die Terrassentür hatten sich der oder die unbekannten Täter Zugang zur Wohnung verschafft. Möglicherweise seien der oder die Einbrecher dabei gestört worden und verließen die Wohnung fluchtartig, denn weitere Schäden oder durchwühlte Zimmer gab es nicht. Leonie B. suchte alle erdenklichen Orte nach dem Gerät ab, ihr Rechner blieb jedoch verschwunden. Auch Tage später kann sie kaum über den Verlust sprechen, denn mit ihrem Laptop und vor allem ihrem Fotoarchiv ist für die junge Frau ein großes Stück ihres bisherigen Lebens, ihrer Identität verschwunden, wie sie es beschreibt.

Suche über die sozialen Netzwerke bislang ergebnislos

Der Versuch, über die sozialen Netzwerke Hinweise zum Verbleib des Rechners ausfindig zu machen, schlug bislang fehl. Das Acer Aspire V17 Nitro Notebook (Black Edition) bleibt verschwunden. Leonie B. hofft nun, wenigstens ihre Fotos „irgendwie wieder zurück zu bekommen“. Ob auf CD gebrannt in den Briefkasten gesteckt oder auf anderem Weg, völlig egal. Für irgendjemanden seien dies nur Fotos. Für die 22-Jährige bedeuten die Bilder jedoch ihre Identität, versucht sie zu erklären. Anzeige bei der Polizei hat die junge Frau noch am Tag des Diebstahls sofort erstattet. Sie hofft zudem, dass durch die Berichterstattung jemand ja vielleicht auf den Rechner aufmerksam wird.

Von Nadine Bieneck