Darum leuchtet der Havelpark Dallgow am Montagabend rot

Mit einer besonderen Aktion wollen Händler und größere Handelsunternehmen am Montagabend auf die existenzbedrohende Lage für sie hinweisen. Häuser und Plätze in Städten werden in rotes Licht getaucht, so auch ein Teil des Havelparks in Dallgow. Das ganze sei ein Signal an die Politik, heißt es in der Initiative zu der Aktion.