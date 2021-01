Der neue Bürgermeister in Dallgow: „Keine Zeit für Aufregung“

Dallgow-Döberitz

Auch wenn das Zimmer noch etwas kahl wirkt – der Schreibtisch samt Computer und Drucker sowie die Telefonanlage sind am Montagmorgen längst einsatzbereit. Es ist Tag Eins im neuen Amt für Sven Richter ( CDU), den neuen Bürgermeister der Gemeinde Dallgow-Döberitz. 6 Uhr morgens endete seine Nacht. „Ich stehe schon immer so früh auf“, verrät der 48-Jährige. 30 Jahre lang arbeitete Richter bei der Polizei in Berlin, war zuletzt beim Landeskriminalamt der Hauptstadt im Bereich der Betrugsdelikte tätig. „Der Job hat mir viel Spaß gemacht, war hochspannend. Ich habe in einem tollen Team gearbeitet“, sagt er rückblickend. Entsprechend schwer sei ihm der Abschied nach 30 Jahren gefallen, „zumal wir in den vergangenen Monaten auch etliche Erfolge verbuchen konnten“.

Bis zum 30. Dezember noch beim LKA im Dienst

Die Vorfreude, aber auch der Respekt vor dem neuen Berufsabschnitt als Bürgermeister ist bei Sven Richter dennoch groß. Ob er vor dem ersten Arbeitstag aufgeregt gewesen sei? „Für Aufregung war keine Zeit“, sagt er lachend, während er aus seinem neuen Büro auf den Rathausvorplatz schaut – vom Eckzimmer im ersten Stock aus, in dem auch sein Amtsvorgänger Jürgen Hemberger (FWG) saß. Bis zum 30. Dezember des alten Jahres habe Richter durchgearbeitet. „Mir war wichtig, meinen alten Arbeitsbereich geordnet zu übergeben“, sagt er etwas wehmütig. Denn: „Die Kollegen haben mir den Abschied nicht leicht gemacht.“

Zwischen Schlüsseln, Amtsleiterrunde und Haushaltsdiskussion

Für Wehmut war am Montagmorgen keine Zeit mehr. Gegen 7.45 Uhr schlug Sven Richter im Rathaus auf. „Der Tag begann mit einem Kaffee“, verrät er. Anschließend ging es Schlag auf Schlag – Schlüssel und Transponder für den Zutritt zum Rathaus wurden ausgehändigt, Rechner und Telefon in Betrieb genommen. Auch eine Einweisung in die Alarmanlage des Gebäudes gab es. Am Vormittag folgte ein Zusammentreffen mit den Verwaltungsmitarbeitern. „Leider nur kurz und knapp, soweit Corona es eben zuließ“, bedauert Sven Richter. Am frühen Nachmittag stand eine Runde mit den Amtsleitern an, „um einen ersten Überblick zu bekommen“. Bestimmendes Thema ist derzeit ohne Frage die Coronapandemie und die daraus resultierenden Folgen. Doch auch darüber hinaus gibt es etliche Dinge, die es anzupacken gilt, weiß Richter. So steht in den nächsten Wochen die aktuelle Haushaltsdiskussion an. „Das Loch, das wir da haben, kann ich nicht wegzaubern. Aber wir werden schauen, an welchen Stellschrauben wir drehen, damit es kleiner wird“, sagt er. Ganz frisch auf seinem Schreibtisch lagen am Montag die aktuellen Bevölkerungszahlen der Gemeinde. 10340 Einwohner lebten mit Stichdatum Dezember 2020 in Dallgow-Döberitz. „Eine gute Zahl, mit der wir aber auch so gerechnet haben“, sagt Richter.

Vorfreude auf Mitarbeiter, Erfahrungen und Eindrücke

Für die nächsten acht Jahre hat er sich viel vorgenommen. Worauf er sich am meisten freut? „Alle Mitarbeiter im Rathaus kennen zu lernen und auf all die Erfahrungen und Eindrücke, die ich als Bürgermeister sammeln darf.“

Von Nadine Bieneck