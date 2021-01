„Deutsches Haus“ in Dallgow-Döberitz: Wenn Wände Geschichten erzählen könnten

Dallgow-Döberitz

Das „Deutsche Haus“ ist ein rustikaler und zugleich charmanter Ort, an dem schmackhafte und saftige Speisen der deutschen Traditionsküche für gesellige Stunden angeboten werden. Neben den drei Bewirtungsräumen, gehört auch eine Pension mit fünf Zimmern zu dem Gebäude. Seit dem Jahr 1895 steht der Landgasthof in Dallgow-Döberitz und hat schon spannende Zeiten überdauert.

Familie Rothämel in ihrem Gastraum. Quelle: Viktoria Kratz

Marie und Max Ludewig, die Vorfahren des heutigen Chefs Ulrich Rothämel hatten schon immer den Traum eine Gastronomie zu betreiben. Im Jahre 1920 verliebten sie sich in das „Deutsche Haus“ in Dallgow-Döberitz, das vormals „Deutscher Kaiser“ hieß. Sie legten damit unwissentlich den Grundstein für eine langjährige Familientradition. Nach der aufkommenden Inflation und Weltwirtschaftskrise in den 1920er-Jahren, übergaben sie den Betrieb an ihre Tochter Margarete. Sie führte gemeinsam mit ihrem Mann Max Pfeifer das „Deutsche Haus“weiter.

Von den Wirren des Zweiten Weltkriegs bis zum Neubeginn in den 50ern

Als sich der zweite Weltkrieg dem Ende zuneigte, wurde Max Pfeifer noch einberufen und fiel wenige Zeit später. Das „Deutsche Haus“ wurde ebenfalls ins Kriegsgeschehen mithineingezogen. So diente der Festsaal als Operationsstation, da zugleich ein Lazarett einzog. Der damalige Arzt wurde in der zugehörigen Pension beherbergt.

Das Deutsche Haus von außen. Quelle: Viktoria Kratz

Die zurückgebliebene Ehefrau Margarete erhielt von ihrer Schwester, die aus Tschechien anreiste, Unterstützung. Gemeinsam begannen sie nach Kriegsende mit dem Neuanfang. Sie stiegen zunächst auf Selbstversorgung um und hielten so beispielsweise Schweine, Ziegen und Hühner auf dem heimischen Gelände. Auch Gemüse aller Art wurde angebaut.

Als eines der ersten Gastlichkeiten in der Region erhielten sie die Genehmigung, ihre Türen wieder öffnen zu dürfen. Mit den 1950er-Jahre kehrte sodann wieder Leben in das „Deutsche Haus“. Die Tanzsäle füllten sich rasch. Rund 20 Jahre später übernahm Ulrich Rothämel mit seiner Frau den Gasthof in Dallgow-Döberitz. Das „Deutsche Haus“ wurde zu einem Kulturzentrum für gesellige Abende, bei denen viel getrunken, gegessen und gefeiert wurde.

Jeder Einzelne hat stets sein Bestes gegeben

Seit der Jahrtausendwende ist auch Tochter Petra Rothämel im Familienbetrieb im Service tätig. Ihr Neffe Florian, der seit vielen Jahren als gelernter Koch arbeitet ist, fand auch seinen Weg ins „Deutsche Haus“. Und auch Pauline Rothämel entschied sich für eine Ausbildung im Servicebereich, um die langjährige Tradition der Familie weiterleben zu lassen.

Die gedeckten Tische und Stühle warten auf viele Gäste. Quelle: Viktoria Kratz

Ulrich Rothämel ist auf die Leistung jeder Generation des Familienunternehmens stolz. „Jeder Einzelne hat stets sein Bestes gegeben. Die persönlichen Bedürfnisse wurden für den Betrieb hinten angestellt. Das muss wertgeschätzt werden“, meint er. Auch Tochter Petra ist von ihrer Familiengeschichte beeindruckt. Als langjähriges Mitglied weiß sie: „Jede Generation hatte auch ihre Tiefpunkte.“ Für die Gegenwart heißt das: „Auch wir haben jetzt einen. Das Coronavirus. Doch wir geben nicht auf.“

Frische, saisonal wechselnde und regionale Speisekarte

Um diese schwierige Phase zu überstehen und zugleich die Zukunft des „Deutschen Hauses“ abermals zu sichern, hält die Familie zusammen. Die Familienmitglieder wissen, es ist jetzt wieder Zeit für neue Ideen.

Der kreative und junge Koch Florian Rothämel sorgt derweil für eine Modernisierung der deutschen Küche und ist offen für neue Variationen. Ihm liegt besonders eine frische, saisonal wechselnde und regionale Speisekarte am Herzen.

Wegen des momentanen Lockdowns muss das „Deutsche Haus“ zwar für den Publikumsverkehr schließen, doch die Küche bleibt keineswegs kalt. Jeweils samstags und sonntags werden Gerichte zum Außer-Haus-Verzehr nach Vorbestellung offeriert. Das Angebot dafür wechselt regelmäßig. Die Familie Rothämel ist ihren treuen Kunden dankbar: „Viele kommen jedes Wochenende, um uns zu unterstützen.“

Von Viktoria Kratz