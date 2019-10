Dallgow

In einem Supermarkt im Dallgower Havelpark wurde ein Mitarbeiter am Donnerstagmittag auf einen Ladendieb aufmerksam. Der 16-Jährige war mit zwei weiteren Männern in dem Geschäft unterwegs und wollte gerade den Kassenbereich passieren, als er aufgehalten wurde.

Seine beiden etwa 20-25-jährigen Komplizen ergriffen die Flucht, während es dem Personal gelang, den jungen Mann festzuhalten. Dieser wehrte sich nach Kräften und schlug dabei auch auf einen Ladendetektiv ein, der leicht verletzt wurde.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 16-Jährigen vorläufig fest und fahnden noch nach seinen Mittätern. In dem präparierten Rucksack des Jugendlichen fand die Polizei diverse Spirituosen, die er stehlen wollte.

Von Philip Rißling