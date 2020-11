Dallgow-Döberitz

Auf einen Schrägaufzug hatten es unbekannte Diebe abgesehen, welche sich von Donnerstag (12. November) zu Freitag Zutritt zu einem Grundstück in der Wilhelmstraße verschafften. Am Freitagmorgen hatte ein Mitarbeiter der Firma, welche dort Arbeiten an einem Gebäude ausführt, das Fehlen des Aufzuges bemerkt und die Polizei informiert. Der Schaden wird auf etwa 5 100 Euro geschätzt. Die Beamten suchten nach Spuren und nahmen Strafanzeige auf.

Von MAZonline