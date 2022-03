Drei an Politik interessierte Frauen haben sich in Dallgow-Döberitz zusammengetan

Dallgow-Döberitz

Es ist der 8. März – der Internationale Frauentag. An diesem Tag treffen sich sechs Dallgowerinnen und ein Falkenseer Mann in einem Garten des Ortes. Ihr Vorhaben: Den ersten Ortsverband der Partei „Die PARTEI“ im Landkreis Havelland gründen, der zugleich – vorerst – der erste rein weibliche in Brandenburg ist. Drei der anwesenden Frauen sind Mitglied der Partei: Andrea Lampe, Selina Lampe und Vivien Tharun. Die anderen Frauen sind ihre selbst ernannte „Fanbase“, die sich zu gegebenem Zeitpunkt zu erkennen geben wird.

„Mit Frauen is’ knapp bei uns“

Der anwesende Mann ist Kreistagsmitglied Lars Krause, der den Landesverband Brandenburg und den Kreisverband Havelland gegründet hat. Krause leitet die Gründungsversammlung: „Mit Frauen is’ knapp bei uns“, sagt Krause über den Zustand in der Partei. Das läge zum Teil daran, dass Frauen die Verbindung von Humor und sinnvoller Politik kritisch sehen. Zum anderen müssten Frauen gerade in der Kommunalpolitik deutlich mehr Beleidigungen aushalten als ihre männlichen Kollegen.

Dem sehen die drei Dallgowerinnen gelassen entgegen. In den drei geheimen Wahlgängen wird Andrea Lampe zur Vorsitzenden, Selina Lampe zur Stellvertreterin und Vivien Tharun zur Schatzmeisterin gewählt. Jeweils mit 100 Prozent der Stimmen. Alle drei nehmen die Wahl an.

„Eine Machtübernahme der Dallgower Politik ist nicht auszuschließen“

Die frisch ernannte Ortsverbandsvorsitzende Andrea Lampe ist motiviert und sagt humorvoll: „Ich habe bereits viele Ideen zu kommunalen Themen. Eine Machtübernahme der Dallgower Politik ist nicht auszuschließen.“ Lampe ist in der Gemeinde vielen Einwohnern als Vorsitzende der Elternvertretung der Grundschule bekannt.

„Meine politischen Ambitionen beginnen in Dallgow und enden weltweit“

Ihre Stellvertreterin ist Tochter Selina Lampe: „Ich trete als jüngstes Vorstandsmitglied für die Partei an. Meine politischen Ambitionen beginnen in Dallgow und enden weltweit“, sagt sie lachend. Vivien Tharun ist wie Lars Krause seit 2019 Mitglied des Kreistags Havelland und kandidierte im Jahr 2020 in Dallgow für das Amt der Bürgermeisterin. Seit 15 Jahren ist sie Mitglied der Partei „Die PARTEI“ und traut sich zu, „die Finanzen des Ortsverbands in Höhe von null Euro verlässlich zu verwalten“.

Die Nachricht über die Ortsverbandsgründung auf Tharuns Twitterprofil hat bereits mehr als 950 Personen erreicht, was für einen lokalpolitischen Verband eine sehr gute Quote ist. Die Kommentare sind durchweg positiv. Eine echte Motivation, wie die Dallgowerinnen finden.

Der neue Ortsverband ist zwar zurzeit noch rein weiblich besetzt, doch männliche Partei-Mitglieder aus Dallgow sind herzlich eingeladen, künftig mitzumischen. Der Ortsverband ist bereits auf Insta-gram und Twitter zu finden und kann dort über Direktnachrichten kontaktiert werden.

