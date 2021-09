Dallgow-Döberitz

Fast geräuschlos rollt der Wagen an. Bei der Probefahrt im vollelektrischen ID.4 von Volkswagen fällt vor allem das auf, was fehlt. Beim Starten muss kein Anlasser betätigt werden. Es reicht, einen kleinen Hebel am Lenkrad in Fahrposition zu stellen. Es gibt keinen Schalthebel, der Elektromotor kennt keine Gänge. Vor allem fehlt das Brummen des Verbrennungsmotors.

Kompetenzzentrum für Elektromobilität

Das Autohaus Dallgow in Dallgow-Döberitz (Havelland) sieht sich als Kompetenzzentrum für Elektromobilität. Geschäftsführer Jörg Seemann-Arnhölter ist stolz darauf. „Wir bieten ein Vollservice-Paket“, sagt er. Sechs seiner Werkstattmitarbeiter sind inzwischen Hochvolt-Techniker oder Hochvolt-Experten, die an den Batterien arbeiten dürfen. Außerdem hat er Uwe Thiele engagiert, der wechselwillige Kunden berät. Der 59-Jährige hat beim Energieversorger Eon gearbeitet und kennt sich mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge aus.

Immer mehr E-Autos auf deutschen Straßen

„Der Anschluss von 11-Kilowatt-Wallboxen ist in den meisten Fällen ohne weiteres möglich und muss nicht extra genehmigt werden“, erklärt er. Die Kosten für den Anschluss amortisieren sich schnell, denn es gibt staatliche Förderung, wenn zum Auftanken Ökostrom verwendet wird. Staatliche Prämien gibt es auch für den Kauf von E-Autos, bis 2025 wurden sie verlängert. Sie haben dazu geführt, dass die Marke von einer Million elektrischer Fahrzeuge auf deutschen Straßen doch schon in diesem Jahr überschritten wurde. Und die Zahlen steigen weiter rasant an. Im Juni 2021 betrug der Anteil der ausschließlich batteriegetriebenen Modelle an den Kfz-Neuzulassungen in Deutschland 12,2 Prozent. Vor zwei Jahren lag die Quote bei gerade einmal 1,8 Prozent.

Elektroantrieb bald der Normalfall

Noch sind auch im Autohaus Dallgow die meisten der verkauften Neuwagen mit Otto- oder Dieselmotor ausgestattet. Aber es wächst das Bewusstsein dafür, dass die Verbrenner Auslaufmodelle sind. Daimler hat verkündet, schon in vier Jahren bei Neuentwicklungen nur noch die E-Version im Blick zu haben. Der Volkswagen-Konzern hat es sich zum Ziel gesetzt, seine Stellung als größter Autohersteller in der neuen Ära zu halten – und verkauft schon mehr E-Modelle als der Konkurrent Tesla, dessen Fertigung im Brandenburger Standort Grünheide (Oder-Spree) bald an den Start gehen soll. Spätestens 2030 dürfte der Elektroantrieb zum Normalfall geworden sein, der Verbrennungsmotor zur Ausnahme.

Finanzielle Anreize

Die Investition in ein E-Modell rechnet sich bereits jetzt, sagt Autohaus-Chef Seemann-Arnhölter. „Die Verschleißkosten sind deutlich geringer“, erklärt er. Kein Wunder: Im Verbrennungsmotor wüten mühsam gebändigte Zerstörungskräfte von Benzinexplosionen, beim Elektromotor dagegen erzeugen stromdurchflossene Spulen ein Magnetfeld, das berührungsfrei die Bewegung in Gang setzt. Hinzu kommen die staatliche Kaufprämie und eine Befreiung von der Kfz-Steuer bis 2030. Die Batterien aufzuladen ist zudem deutlich billiger, als den Tank mit Kraftstoff zu füllen. Das gilt erst recht, wenn der Strom über eigene Solarzellen selbst produziert wird. Für die Branche ist die Umstellung allerdings mit Sorgen behaftet. Weil E-Autos einfacher zu produzieren sind und seltener in die Werkstatt müssen, fallen Jobs weg. Klar ist aber, dass sich die Entwicklung nicht aufhalten lässt.

Wachstumsbremse: Zu wenige Ladestationen

Eine Bremse beim Wachstum des E-Auto-Markts ist bisher die Ladeinfrastruktur. Das Netz ist lückenhaft, die Technik mit Wechsel- oder Gleichstrom von elf Kilowatt bis hin zu 150 Kilowatt, unterschiedlichen Steckersystemen und unübersichtlichen Tarifmodellen verwirrend. Darüber müssten sich Kunden aber nicht unbedingt Sorgen machen, sagt der Chef des Autohauses Dallgow, der privat seit vielen Jahren mit vollelektrischen Fahrzeugen unterwegs ist. Die meisten Alltagswege spielten sich schließlich in einem engen Umkreis um den Wohnort ab, sodass fast ausschließlich an der heimischen Wallbox aufgeladen werde. Mit seinem privaten Audi E-Tron sei er auch schon nach Schwerin gefahren und wieder zurück, ohne unterwegs laden zu müssen. „Bei Tempo 140 ist dann allerdings Schluss“, sagt Seemann-Arnhölter. Die E-Motoren schaffen höhere Geschwindigkeiten, aber die Batterien entladen sich dann in rasendem Tempo. Für die wenigen Fahrten im Jahr, die länger sind, leiht er sich einen Verbrenner aus, mit dem er dann auch schneller fahren kann, wenn die Autobahn es zulässt. Sollte die Batterie doch einmal leer sein und keine Ladesäule in der Nähe, ist auch das keine Katastrophe, sagt Andreas Uster, Neuwagenverkäufer im Autohaus Dallgow. Im Kofferraum zeigt er dem Kaufinteressierten einen Adapter, mit dem der Wagen an jede herkömmliche Schuko-Steckdose angeschlossen werden kann. „Das ist sozusagen unser 5-Liter-Reservekanister“, meint er schmunzelnd.

Von Ulrich Nettelstroth