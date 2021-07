E-Bike-Fahrer in Dallgow mit über drei Promille: Erst getrunken, dann gestürzt, dann gepöbelt

Dallgow-Döberitz

Zur Hilfe eilen mussten Beamte der Polizei am Dienstagvormittag Rettungssanitätern, die sich in der Waldrandstraße in Dallgow-Döberitz in einem Einsatz befanden. Einen „renitent-aggressiven Patienten“ meldete die Rettungsleitstelle den Beamten dort gegen 10 Uhr, die Rettungskräfte bräuchten daher die Unterstützung der Polizei.

56-Jähriger verliert Kontrolle über sein E-Bike – offenbar aufgrund seines Alkoholkonsums

Wie sich nach dem Eintreffen der Beamten vor Ort herausstellte, war dort ein 56-Jähriger gestürzt und hatte sich dabei Verletzungen am Kopf zugezogen. Der Mann war zuvor in einem offensichtlich stark angetrunkenen Zustand auf einem E-Bike unterwegs gewesen. Offenbar aufgrund seines Alkoholkonsums hatte er die Kontrolle über das Zweirad verloren, so dass es zu einem Sturz gekommen war.

Als die Rettungskräfte seine Wunde am Kopf versorgen wollten, verhielt sich der 56-Jährige jedoch so aggressiv und unkooperativ, dass die Sanitäter sich schließlich dazu gezwungen sahen, die Polizei zu Hilfe zu holen. Ein von den Beamten vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 3,5 Promille. Sie veranlassten daraufhin zudem die Entnahme einer Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

