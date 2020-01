Erstmals Ehrenamtspreis in Dallgow vergeben

Dallgow-Döberitz

Wenn ein große Saal im neuen Rathaus da ist, dann soll er auch von allen genutzt werden. Mit einem Neujahrsempfang für Ehrenamtler aus der Gemeinde haben die Dallgower das am Freitagabend auf sehr schöne Weise gemacht. Erstmals wurde der Ehrenamtspreis an mehr als 70 Frauen und Männer vergeben.

Ehrung für alle Mitglieder

Eins war ihm besonders wichtig, sagte Bürgermeister Jürgen Hemberger (Freie Wähler): Dass nicht nur die Vereinschefs eingeladen, sondern dass mal alle genannt und geehrt wurden. Auch die, die oft im Stillen und trotzdem Zuverlässigen ihren Ehren-Dienst versehen. Und so kamen am Abend im festlich eingerichteten Saal alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu Ehren.

Die Gemeinde hatte für diesen Abend die Ehrenamtler ausgesucht, die sich direkt in der Gemeinde und für deren Aufgaben einsetzen. Daher eine Auswahl für den Auftakt des Ehrenamtspreises. „Es gibt noch viel mehr Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich engagieren“, sagte Jürgen Hemberger und nannte die Aktiven in den Sportvereinen oder in den Kirchen.

Zur Galerie Die Gemeinde ehrt Frauen und Männer für ihre Arbeit, die sie uneigennützig für andere tun.

Die Auszeichnungsreihe am Freitag reichte vom Einzelkämpfer Andreas Krüger, der sich für die Ortschronik einsetzt, bis zur Freiwilligen Feuerwehr, die mit mehr als 30 Frauen und Männern erschienen war.

Nicht selbstverständlich

In Deutschland gibt es 23 Millionen Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind. „Ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre vieles nicht möglich“, sagte Bürgermeister Jürgen Hemberger, „es ist nicht selbstverständlich, was sie dort leisten.“ Er hat immer wieder erlebt, dass Neubürger gar nicht wissen, dass die Feuerwehr hier mit Freiwilligen organisiert ist. Und gerade diese Menschen nehmen mit ihrer zeitaufwendigen und schweren Arbeit eine besondere Stellung ein, wenn es ums Ehrenamt geht. Einen besonders großen Beifall gab es an Festabend deshalb für Wolfgang Hans, der seit 70 Jahren in der Feuerwehr aktiv ist und lange ihr Wehrleiter war.

Dank für Verlässlichkeit

Bei Wind und Wetter, zu jeder Tages- und Jahreszeit sind die Feuerwehrleute im Einsatz, wenn sie gebraucht werden. „Verlässlichkeit“ zeichnet die Ehrenamtler aus. Das gilt auch für die Frauen und Männer, die sich im Bürgerbusverein organisieren oder die Gemeindebibliothek betreuen. Es trifft auf die Mitglieder im Seniorenbeirat ebenso zu wie auf die Schiedsleute oder auf die Frauen des Besuchsdienstes, die Senioren zu ihren Geburtstagen besuchen. Sie alle gestalten uneigennützig das Zusammenleben in der Gemeinde.

Ur-Gesteine geehrt

„Wir krempeln die Ärmel hoch und tut etwas“, sagte Ralf Böttcher ( CDU), der Vorsitzende der Gemeindevertretung. Er sprach ganz bewusst vom „wir“ und bezog darin auch die Arbeit der Abgeordneten und sachkundigen Bürger ein. Von ihnen wurden am Freitag einige geehrt, darunter die Ur-Gesteine der Dallgower Kommunalpolitik Heinrich Maidhof und Lothar Ladewig.

Von Marlies Schnaibel