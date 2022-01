Einfamilienhäuser am Dallgower Königsgraben sind ab Sommer einzugsbereit

Dallgow-Döberitz

Im letzten Frühjahr konnte bei den Reihenhäusern im Baugebiet am Dallgower Königsgraben schon das Richtfest gefeiert werden. Auf der Fläche dahinter war zu diesem Zeitpunkt noch wenig mehr als die neue S-förmige Spielstraße zu erkennen.

Zusätzlich zu den bereits fertiggestellten 21 Reihenhäusern baut die Helma Wohnungsbau GmbH aktuell zusätzliche 26 Einfamilienhäuser auf Grundstücken, von denen das kleinste 500 und das größte 848 Quadratmeter misst. Die Häuser sind allesamt nahezu auf dem gleichen Stand in Sachen Baufortschritt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollen möglichst hintereinander weg bauen, damit das Baugeschehen in so einem Gebiet wirklich abgeschlossen ist“, erklärt Verkaufsleiter Mayk Hajek. „Anders als in anderen Baugebieten, bei denen nur die Grundstücke verkauft werden, kommt dann nicht noch einmal nach zwei Jahren jemand und fängt dann mitten im Wohngebiet noch einmal an zu bauen“, ergänzt er.

Helma errichte generell immer auf den hergerichteten und erschlossenen Grundstücken auch die individuellen Wunschhäuser der Kunden. Etwa 24 bis 36 Monate dauert es im Schnitt, bis die Bauarbeiten auf einem solchen Gebiet wie dem in Dallgow abgeschlossen sind.

Interesse am Wohngebiet aus ganz Berlin

Bis die Bagger auf dem Gelände anrollten, wurde im Vorfeld lange am Bebauungsplan gefeilt, der schon seit Mitte der 1990er-Jahre für das Gebiet vorlag. Vor gut zehn Jahren waren unter anderem Wohnungen, ein Medizinzentrum und eine Parkanlage als Bebauung für das Gebiet im Gespräch. Die Gemeinde passte gemeinsam mit der Helma-Gruppe die anfangs sehr dicht angedachte Bebauung bis zur jetzigen Planung mit zweigeschossigen Einfamilienhäusern und Reihenhäusern an.

An der Dallgower Bahnhofstraße baute die Helma-Gruppe ab 2018 das Wohngebiet „Wiesenblick“. Quelle: Privat

Bis auf ein Grundstück, das momentan noch als Baustelleneinrichtung genutzt wird, sind alle Grundstücke verkauft oder reserviert. Die Vermarktungsphase hatte in etwa ein Jahr gedauert. „Wir haben eine starke Nachfrage sowohl aus der Region als auch aus allen Teilen Berlins“, berichtet Hajek. „Es ist nicht mehr so wie früher, dass vorrangig Leute westlich von Wilmersdorf oder Spandau interessiert sind, sondern wir haben auch Leute aus Halensee und Köpenick, da das Gebiet aufgrund der Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Berlin stark im Fokus ist.“

Bauen im „Nassen Dreieck“

Die Kosten für ein Grundstück mit Haus liegen auf der Fläche am Königsgraben laut Hajek zwischen 550.000 und 750.000 Euro, je nach Größe und individueller Anpassung des Hauses. Im Vorfeld hatten Anwohner ihre Bedenken bezüglich des Bauprojektes auf dem „Nassen Dreieck“ geäußert, wie die Fläche im Volksmund wegen seiner Bodenfeuchte auch genannt wird.

Hajek sieht die Situation nach heutigem Erkenntnisstand gelassen. Baulich musste man keine speziellen Vorrichtungen beispielsweise zur Entwässerung oder Ähnlichem schaffen. „Wir bauen in Berlin beispielsweise an der Havelmarina in Spandau unter sehr viel widrigeren Bedingungen. Bei den Häusern dort musste man beispielsweise auf Pfahlgründungen zurückgreifen. So etwas ist hier nicht nötig gewesen“, erklärt er.

Einzug ab Sommer geplant

Die ersten Bewohner ziehen voraussichtlich diesen Sommer in die neue Einfamilienhaussiedlung ein. Damit ist die Arbeit der Helma auf der Fläche beendet, die 2018 auch das Wohngebiet „Wiesenblick“ an der Dallgower Bahnhofstraße entwickelte. In Dallgow hat die Wohnungsbaugesellschaft momentan keine weiteren Projekte.

Im Havelland hingegen ist die Helma weiterhin engagiert. In Brieselang verkauft man zurzeit ein Gebiet mit sechs Doppelhaushälften und sechs Stadtvillen, im Nauener Ortsteil Groß-Behnitz wird man im kommenden Mai mit dem Vertrieb von 83 Einfamilienhausgrundstücken beginnen, berichtet der Verkaufsleiter.

Von Max Braun