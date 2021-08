Dallgow-Döberitz - Einschulung in Dallgow: So plant die Grundschule am Wasserturm

Am kommenden Sonnabend begrüßt die Dallgower Grundschule wieder zahlreiche Erstklässler. Die MAZ hat bei der Grundschule am Wasserturm nachgefragt, wie die Veranstaltung geplant und wie viele Begleitpersonen erlaubt sind.