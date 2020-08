Engelsfelde

Etwa 200 Tote liegen in einem Sammelgrab am Rande eines Feldes in Engelsfelde begraben. Sie fielen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer. Mit einem würdigen Gedenkort daran zu erinnern, wünschen sich die Seeburger und Engelsfelder seit vielen Jahren. Es gibt zwar einen Gedenkstein, doch die Anlage ist schwer zu pflegen, auch Informationen für Besucher gibt es nicht.

Hauptproblem ist Grundstücksfrage

„Wir befassen uns seit vielen Jahren mit diesem Thema. Das Hauptproblem ist die Grundstücksfrage, denn der Ort selbst steht auf Berliner Gebiet, die angrenzenden Flächen gehören dem Bund“, erklärt Seeburgs Ortsvorsteher Harald Wunderlich (FWG). Die Gemeinde kann also nicht einfach etwas verändern. Und von Berliner Seite gäbe es wenig Interesse, den Ort zu verändern.

Anzeige

Einen möglichen Lösungsvorschlag macht nun der Geschäftsführer des Landesverbandes Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Oliver Breithaupt. „Wir schlagen im Zuge einer Neugestaltung des Gedenkortes eine Verlegung der Kriegsgräberstätte vor, um auf diese Weise eine wirklich würdevolle letzte Ruhestätte zu schaffen“, so Breithaupt. Denn davon könne derzeit keine Rede sein.

Weitere MAZ+ Artikel

Volksbund Kriegsgräberfürsorge für neuen Standort

Die Umstände würde eine Pflege und somit auch ein würdevolles Gedenken an dieser Stelle nicht möglich machen.

„Es wäre sinnvoll, diesen Ort am Seeburger Friedhof zu schaffen“, schlägt Harald Wunderlich vor. Er möchte dazu einen entsprechenden Antrag in die Gemeindevertretung einbringen, mit dem die Verwaltung beauftragt wird, einen geeigneten Platz zu suchen.

Auch Oliver Breithaupt könnte sich einen Standort am Seeburger Friedhof gut vorstellen. „Dort können sie wirklich ihre letzte Ruhe finden und ihr Tod wäre nicht sinnlos. Denn der Anblick des Gedenkortes lässt uns heute über diese Zeit nachdenken und beeinflusst im besten Fall unser Handeln“, so Breithaupt. Außerdem entspräche dieser Weg dem Gesetz, demnach Sammelgräber an Feldrandlagen dem nächsten Friedhof zuzuführen seien und der Bereich dann als Kriegsgräberstätte kenntlich gemacht werden müsste.

Nur 80 Opfer sind namentlich bekannt

80 Namen der in Engelsfelde begrabenen Opfer sind bekannt, von 110 kennt man die Namen nicht. Man weiß nur, dass sie 1945 in Berlin von den Nazis als Deserteure, Wehrdienst- oder Befehlsverweigerer zum Tode verurteilt und schließlich erschossen wurden. Unterlagen aus dieser Zeit gibt es nur wenige.

„Wir können daher gar nicht sicher sagen, ob nur Männer unter den Opfern sind. Es ist davon auszugehen, dass die Menschen von den Nationalsozialisten und der Wehrmachtsjustiz ermordet wurden, um andere abzuschrecken. Dazu passt auch, dass die Leichen später in Engelsfelde verscharrt wurden. Dies zeigte, wie wenig ein Menschenleben zu Kriegsende noch wert war“, so Breithaupt. Unbekannt ist auch, ob die Opfer ausschließlich Deutsche sind.

Zuletzt hatte die Fraktion Bündnis90/Die Grünen in der Dallgower Gemeindevertretung die Debatte um den Engelsfelder Gedenkort wieder angestoßen und den schlechten Pflegezustand beklagt.

>>>Lesen Sie auch: Gedenkort Engelsfelde stark vernachlässigt

Von Danilo Hafer