Seeburg

Normalerweise kommen die sportbegeisterten Havelländer jeweils am ersten Juni-Wochenende zusammen, um gemeinsam den Feld-, Wald- und Wiesenlauf in Seeburg zu bestreiten. Die Corona-Pandemie verhindert dies erneut, die Veranstaltung musste nun schon zum zweiten Mal abgesagt werden.

Die Patenkompanie der Bundeswehr unterstützt die Aktion des Seeburger SV und nimmt regelmäßig an dem Lauf teil. Quelle: Viktoria Kratz

„Unsere Sportler sind sehr traurig darüber, dass auch in diesem Jahr der Lauf nicht stattfinden kann. Dadurch fehlt den Läufern etwas“, weiß Peter Wersig, der zweiter Vereinsvorsitzender beim Seeburger SV ist. Um dennoch in der Pandemie fit zu bleiben, hat der 65-Jährige einen Alternativlauf, den „Corona-Verscheuch-Lauf“, ins Leben gerufen. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen können alle, egal ob jung oder alt, eigenverantwortlich an dem 5,3 Kilometer zählenden Lauf teilnehmen. Die Strecke ist die gleiche wie beim Feld-, Wald- und Wiesenlauf. „Man kann während der Tour die schöne Natur, die wir hier in Seeburg haben, genießen. Im Juni blüht der Mohn besonders schön in unseren Feldern“, schwärmt Peter Wersig von der Route.

Alternativlauf geht in die Verlängerung

Die Aktion läuft bereits seit Juni letzten Jahres und wurde aufgrund der aktuellen Lage verlängert. „Wir hoffen jeden Tag, dass das Ganze endlich vorbei ist und wir unsere Läufe wieder in gewohnter Form anbieten können. Bis dahin kann sich jeder beim Corona-Verscheuch-Lauf fit halten“, sagt er.

Die Läufer erhalten am Ende personalisierte Medaillen. Quelle: Viktoria Kratz

Personalisierte Medaillen und Urkunden

Die Läufer können sich nach der absolvierten Strecke per E-Mail beim Seeburger SV melden, um eine personalisierte Medaille und Urkunde zu erhalten. Bisher haben schon über 100 Menschen aus der Region an der Aktion teilgenommen. Auch die Patenkompanie des Sanitätsregiment 1 der Bundeswehr, die sonst regelmäßig an dem Lauf teilnimmt, hat die Alternativmöglichkeit schon absolviert. Auch sie freuen sich, wenn der Lauf wieder, wie gewohnt und mit dem gemütlichen Begleitprogramm stattfinden kann.

Von Viktoria Kratz