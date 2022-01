Freiwillige Feuerwehr Dallgow: Diese Einsätze forderten die Kameraden 2021 besonders

Dallgow-Döberitz

Der einzige Brandeinsatz im vergangenen Februar war gleich zu Beginn des Jahres ein denkwürdiger für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Dallgow-Döberitz. Bei minus 15 Grad Celsius Außentemperatur stand ein Einfamilienhaus in der Dallgower Reuterstraße lichterloh in Flammen. Etwa 40 Kameraden der Dallgower und der Falkenseer Wache schafften es den Brand unter widrigsten Bedingungen zu löschen und einen Übergriff auf benachbarte Häuser zu verhindern.

Einsatz bei Tropenhitze

Den extremen Gegensatz dazu erlebten die Kameraden am 19. Juni, als ein Dachstuhlbrand in der Potsdamer Straße unterhalb der B 5 ausbrach. Ein beträchtlicher Teil der Belegschaft hatte just an diesem Tag auf der Wache ihre zweite Corona-Schutzimpfung bekommen, als die Brandmeldung gegen Mittag eintraf. „Die erste Meldung war ´Dachstuhl brennt und Person noch im Gebäude´“, erinnert sich Gemeindewehrführer Oliver Frandrup-Kuhr an den Einsatz bei schweißtreibenden 35 Grad auf dem Thermometer.

Gemeinsam mit den Kameraden aus Falkensee konnte man den zweiten Großbrand im vergangenen Jahr bezwingen. Für Frandrup-Kuhr war es der Herausfordernste der insgesamt 139 Einsätze in 2021, da nicht nur die tropischen Temperaturen den Einsatz erschwerten, sondern auch auf die frisch geimpften Kameraden geachtet werden musste.

Mehr Einsätze als 2020

Im Vergleich zu 2020 stieg die Gesamteinsatzzahl der Freiwilligen Feuerwehr in Dallgow wieder, blieb aber deutlich unter dem Niveau des bisherigen Rekordjahres 2017, in dem man 182 Einsätze fuhr. Die Einsatzdichte blieb dennoch hoch und es kommt häufiger vor, dass an einem Tag mehrere Einsätze gefahren werden müssen.

2021 machten knapp die Hälfte der Einsätze Sturmschäden, die Beseitigung von Ölspuren und die sogenannte Tragehilfe aus, bei der die Feuerwehr beispielsweise einen Rettungswagen unterstützt, eine Person vom Haus in den Rettungswagen zu bekommen. Häufiger als man denkt können die Patienten aus dem Obergeschoss aufgrund von Beschwerden, Körperfülle oder Bauart des Hauses nicht mit der gewöhnlichen Trage abtransportiert werden. In einem solchen Fall kommt die Feuerwehr beispielsweise mit der Drehleiter zum Einsatz, um die Person aus dem Fenster und runter zum Krankenwagen zu hieven.

Wieder ein Klassiker nach etwa zehn Jahren

Mit „Katze auf Baum“ fuhren die Kameraden das erste Mal seit gut zehn Jahren wieder einen der Klassiker unter den Feuerwehr-Einsätzen, der in der Realität sehr viel seltener zum Einsatzgeschehen gehört, als es so manches Kinderbuch vermuten lässt. Mit Drehleiter, Schiebeleiter und ausgebildeten Baumrettern unter den Kameraden versuchte man dem Tier beizukommen, dass sich jedoch immer weiter nach oben auf den Baum verzog. Schließlich fand die Katze von allein den Weg mit einer passenden Landung nach unten, erinnert sich der Gemeindewehrführer.

Skurriler Einsatz in Zivil

Eine ungewöhnliche Situation für Frandrup-Kuhr ergab sich im vergangenen Jahr außerdem, als der Brand eines Wahlplakates am Märkischen Platz, also fast in Sichtweite der Dallgower Wache gemeldet wurde. Der Gemeindewehrführer machte sich kurzerhand mit dem Fahrrad auf den Weg zum Geschehen und konnte den für einen Feuerwehrmann kaum nennenswerten Plakatbrand mit dem Fuß austreten. Die aufgebrachten Jugendlichen die den Notruf gewählt hatten, waren möglicherweise über das ungewöhnliche Eintreffen der Feuerwehr in zivil verunsichert und baten ihn anfangs noch „auf die Feuerwehr zu warten“ die gleich eintreffen sollte.

Auch die ebenfalls alarmierte Polizei zeigte sich erst verwundert und fragte anfangs, wie er denn zu einem BOS-Funkgerät für nichtöffentliche Verbindung käme, welche von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben genutzt werden. Als er seine Funktion in der Dallgower Feuerwehr offenbarte, erübrigte sich dann jede weitere Diskussion, der Einsatz wird aber sicherlich als nette Anekdote im Gedächtnis bleiben.

Verbale Attacken nehmen zu

Solche Einsätze sind jedoch die Ausnahme. Häufiger kommt es beispielsweise zu Verkehrsunfällen, etwa auf der B 5 oder der L 20, die sich auch im letzten Jahr wieder ereigneten. Hier bestätigten sich mitunter bundesweite Tendenzen, wenn es um verbale Angriffe auf Einsatzkräfte am Unfallort geht.

„Wir merken, dass Autofahrer häufiger absolut kein Verständnis für Sperrungen bei Autounfällen haben, sondern nur das eigene Fortkommen im Kopf haben“, berichtet der Gemeindewehrführer. Trotz Blaulicht von Polizei und Feuerwehr am Einsatzort fahren noch immer einige Autofahrer mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die verengte Unfallstelle und gefährden somit die Einsatzkräfte. In diesem Jahr mussten die Dallgower Kameraden noch keinen Einsatz fahren. In der noch dunklen Jahreszeit wird jedoch der nächste Alarm sicherlich nicht lange auf sich warten lassen.

Von Max Braun