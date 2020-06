Gedenkort Engelsfelde stark vernachlässigt

Engelsfelde

Wer ihn nicht sowieso schon kennt, für den ist der Gedenkort für die ermordeten Widerstandskämpfer in Seeburg-Engelsfelde nicht zu finden. Kein Schild weist auf die Gedenkstätte am Ende des Feldwegs an der Straße zwischen Engelsfelde und Seeburg hin. Wer doch bis dahin kommt, den erwartet schließlich ein trauriger Anblick: der Holzzaun kaputt, die Hecke vertrocknet, Informationen gibt es nicht.

An die Geschichte erinnern

Die Grünen-Fraktion in der Gemeindevertretung möchte das nun ändern und bringt einen entsprechenenden Antrag ein, um die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit lebendig zu halten. „ Dallgow-Döberitz ist ein Ort mit einer langen und wechselvollen militärischen Geschichte. Diese Geschichte droht mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten, immer mehr Spuren verschwinden“, heißt es in der Beschlussvorlage. Es bleibe auch 75 Jahre nach Kriegsende eine wichtige Aufgabe, sich mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen und Lehren für die Gegenwart und Zukunft zu ziehen, so die Grünen. Die Geschichte des stark vernachlässigten Gedenkortes sei in der Gemeinde kaum bekannt.

Die Hecke, die den Gedenkort umrandet ist vertrocknet. Quelle: Danilo Hafer

Die Gedenkstätte erinnert an fast 200 junge Männer, die in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs in der Murellenschlucht in Berlin Opfer des nationalsozialistischen Terrors wurden. In Engelsfelde hat man sie einem Sammelgrab bestattet. Sie wurden von den Nazis als Deserteure, Wehrdienst- oder Befehlsverweigerer unterschiedlicher Dienstgrade standesrechtlich erschossen. Im Zweiten Weltkrieg wurden von Wehrmachtgerichten etwa 30 000 Todesurteile verhängt und etwa 20 000 Todesurteile vollstreckt, zunehmend wegen Fahnenflucht oder Zersetzung der Wehrkraft.

Namen von 80 Opfern bekannt

Die Namen von etwa 80 in Engelsfelde begrabenen Opfern sind bekannt, von 110 kennt man den Namen nicht. Eines der Opfer heißt Werner Schellhammer, der am 13. März 1945, im Alter von 21 Jahren, wegen kritischer Briefe, die er seinen Freunden schickte, ermordet wurde. Schüler des Spandauer Freiherr-vom Stein-Gymnasiums hatten dessen Biografie 2018 erforscht und eine kleine Gedenkfeier in Engelsfelde veranstaltet. Schon damals hätten die Schüler den Wunsch geäußert, mit einem Hinweisschild an der Straße zwischen Seeburg und Engelsfelde auf diesen Ort hinzuweisen.

Neben einem solchen Schild umfasst der Antrag der Grünen auch die Neubepflanzung und regelmäßige Pflege der Grünanlage und des Gedenksteins. Zudem sollte eine Infotafel über den historischen Kontext des Ortes informieren und auch auf der Homepage der Gemeinde Dallgow-Döberitz eine Rubrik mit Informationen dazu angelegt werden.

Von Danilo Hafer