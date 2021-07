Glasfaser-Ausbau in Dallgow: Einwohner hoffen auf schnelleres Netz

Dallgow-Döberitz

Die Videokonferenz mit Arbeitskollegen, eine Türklingel mit integrierter Kamera und der Lieblingsfilm immer abrufbar in der Online-Mediathek – das immer größer werdende technische Angebot für die eigenen vier Wände benötigt fast ausnahmslos den privaten Internetanschluss. Umso ärgerlicher ist es, wenn die Türklingel nicht läutet und das Fernsehbild verschwommen ist.

In Dallgow-Döberitz könnte dem Ärger über die lange Leitung bald ein Ende gesetzt werden. Das Telekommunikations-Unternehmen DNS:NET will in der Gemeinde künftig Glasfaserkabel verlegen, die im Vergleich zu den aktuell weitgehend genutzten Kupferkabeln eine deutlich höhere Datengeschwindigkeit erlauben.

Anbieter schließt bereits Vorverträge ab

Zum Ausbau soll eine Vereinbarung mit der Gemeinde geschlossen werden, die die möglichen Bauarbeiten beschleunigt. So beispielsweise, wenn für das Verlegen der Leitungen Gehwege geöffnet werden müssen. Details solch einer Übereinkunft müssen noch geklärt werden. Allerdings könnte die Gemeindevertretung bereits in ihrer kommenden Sitzung am 25. August die Vereinbarung auf den Weg bringen.

DNS:NET bietet mittels Hausbesuchen unterdessen bereits Vorverträge für die Glasfaseranbindung in der Gemeinde an, da möglichst schnell sondiert werden soll, wie viele Dallgower sich für den neuen Anschluss interessieren.

Aktuelle Leitungen reichen kaum aus

Udo Weißhaupt lebt seit 2008 in Neu-Döberitz und kennt das Problem der langsamen Internetverbindung. „Manchmal kommt mir die Verbindung vor, als hätte man eine Schwarz-Weiß-Leitung und will damit Farbfernsehen empfangen“, beschreibt der 61-Jährige augenzwinkernd seinen 50Mbit-Internetanschluss.

Obwohl er die Situation noch mit Humor nimmt, mache sich gerade am Abend bemerkbar, dass sich die Daten der gesamten Straße durch das Kupferkabel zwängen. „Zu einer modernen Gemeinde gehört meiner Meinung nach auch eine schnelle Internetverbindung“, findet er und begrüßt das Ausbauvorhaben klar.

Sechzig Sekunden statt zwanzig Minuten

Laut dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur verfügen 98 Prozent der Dallgower Haushalte über eine Übertragungsgeschwindigkeit vom 50Mbit pro Sekunde. Bei dieser Geschwindigkeit dauert das Herunterladen Filmes in moderner HD-Qualität laut dem Internetportal „DSL Regional“ etwa 20 Minuten.

Bei einer Glasfaserverbindung mit 1000 Mbit pro Sekunde sei es gerade einmal eine knappe Minute. Nach Ansicht vieler Vergleichsportale sind allerdings schon 500 Mbit für einen fünfköpfigen Haushalt bei normaler Nutzung ausreichend.

Schulen sollen profitieren

Ralf Böttcher (CDU) wohnt ebenfalls in Neu-Döberitz und kennt die Situation als Vorsitzender der Gemeindevertretung sowohl aus kommunalpolitischer als auch privater Sicht. Auch er surft mit einer Verbindungsgeschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde, obwohl in der Straße bereits Glasfaser liegt. Die führt allerdings lediglich zum Umspannwerk bei Rohrbeck, weiß er.

„Ich hoffe, dass bei einem Ausbau zu allererst die Schulen profitieren und jeder Anwohner der Gemeinde mitgenommen wird“, sagt er. Von den drei Dallgower Schulstandorten verfügt aktuell lediglich der Neubau der Grundschule am Wasserturm in der Steinschneiderstraße über einen solchen Glasfaser-Anschluss.

Kupferkabel auf den letzten Metern

Neben den Bildungseinrichtungen könnten vor allem die Anwohner in Seeburg und Engelsfelde von den Ausbauplänen profitieren. Dort habe man bereits Glasfaserkabel bis zu bestimmen Knotenpunkten ausgebaut, die Leitungen direkt in die Siedlungen und zu den Häusern seien allerdings noch Kupferkabel, erklärt Harald Wunderlich (Freie Wähler).

„Videotelefonate kann die Leitung vor Ort kaum leisten. Zumeist muss man auf die Videoübertragung verzichten und kann nur die Audioverbindung nutzen“, erzählt der Seeburger Ortsvorsteher, der laut eigener Angabe mit einer Geschwindigkeit von 30 Mbit pro Sekunde surft. Aus diesem Grund sei es besonders wichtig, beispielsweise Engelsfelde komplett mit Glasfaser anzuschließen.

Entscheidende Details noch zu klären

Peter-Paul Weiler (Grüne) merkt mit Blick auf die in Aussicht stehende Vereinbarung zwischen Gemeinde und DNS:NET ebenfalls an, dass ausnahmslos jeder Dallgower Haushalt mit angeschlossen werden müsse. Darüber hinaus sollte die Entscheidungsgewalt über den genauen Ausbau und dessen Umfang nicht allein beim Telekommunikations-Unternehmen liegen.

Die Technik derGlasfaser-Kabel 1970 wurde die erste Glasfaser zur Datenübertragung vom US-Unternehmen Corning hergestellt. Die Glasfaser selbst besteht, wie der Name verrät, aus hochreinem Glas. Statt Elektronen nutzt das Kabel optische Signale, um Daten zu übermitteln. Es zeigt kaum Verlust der Signalstärke über weite Strecken. Informationen werden in Lichtwellen umgewandelt, die durch die Glasfaser geschickt und weiter reflektiert werden.Auch bei Glasfaserkabeln gibt es unterschiedliche Arten. Grundsätzlich besteht ein Kabel aus vielen einzelnen Glasfasern, von denen jede einzelne nur in etwa so dick wie ein menschliches Haar ist.

Auch umfangreiche Unterstützung der Gemeinde bei Werbemaßnahmen würde er für unverhältnismäßig halten, da das Interesse ohnehin grundsätzlich hoch wäre, so Weiler. Nichtsdestotrotz begrüße er das Projekt sehr, ergänzt er.

Ein Zeitplan für das Mega-Ausbauprojekt steht derweil noch nicht. In der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung Ende August könnte allerdings ein großer Schritt in Richtung Realisierung gemacht werden.

Von Max Braun