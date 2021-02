Großbrand in Dallgow: Polizei ermittelt vorläufige Ursache des Feuers

Dallgow-Döberitz

Stundenlang waren die Mitarbeiter der Kriminalpolizei am Mittwoch damit beschäftigt, die Überreste der Brandruine in der Dallgower Reuterstraße nach Spuren zu untersuchen. Die Suche nach der Ursache des Feuerausbruchs begann bereits am Vormittag. Unter anderem ein Brandursachenermittler sowie ein Gutachter waren vor Ort im Einsatz. Aufgrund der eisigen Temperaturen kühlte der Brandort recht zügig nach Ende der Löscharbeiten soweit ab, dass der Zugang für die Beamten zeitnah möglich war. Zuvor hatten Mittwochnacht die Einsatzkräfte der Feuerwehr über Stunden hinweg den Brand in dem Einfamilienhaus bekämpft, zu dem sie 3.31 Uhr alarmiert worden waren. Personen waren durch das Feuer nicht zu Schaden gekommen, auch weil das betroffene Gebäude offenbar nur am Wochenende bewohnt wird.

Am Donnerstag teilte die Polizei auf MAZ-Nachfrage bereits erste Erkenntnisse der Untersuchungen mit. Vorläufig sei ermittelt worden, dass als Auslöser des Feuers ein technischer Defekt an der Stromversorgung wahrscheinlich sei. Diese Erkenntnis werde nun gründlich im Rahmen der weiteren Ermittlungen untersucht, erklärte der Pressesprecher der Polizeidirektion West. „Die Ermittlungen laufen nach wie vor, es wird weiter ausgewertet und geprüft. Das wird sich auch noch eine ganze Weile hinziehen“, erklärte er. Einsatzkräfte der Dallgower Feuerwehr waren im Rahmen der polizeilichen Untersuchungen per Amtshilfe als Verstärkung hinzugezogen worden.

Im Zuge des Brandes war Mittwochnacht in der gesamten Straße nach MAZ-Informationen die Stromversorgung der Anwohner unterbrochen gewesen.

Von Nadine Bieneck