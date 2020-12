Dallgow-Döberitz

Die Stühle sind übereinander gestapelt, auf den Tischen im Gastraum hat sich erster Staub gebildet. „Seit Anfang November haben wir geschlossen. Es ist eine Katastrophe“, sagt Ali Aykut. Normalerweise schenkt Aykut in seinem Laden am Dallgower Bahnhof Cocktails – von „Pina Colada“ bis „Sex on the Beach“ – aus, doch Gäste hat das „Dall Eck“ schon lange nicht mehr gesehen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen darf der zweifache Familienvater seine Bar derzeit nicht öffnen. Und das ausgerechnet kurz nach der Eröffnung.

Eröffnung wegen Lockdown verschoben

„Wir haben erst im Juni eröffnet und es lief gerade ganz gut an, es kamen immer mehr Gäste, auch erste Stammgäste, denen es bei uns gefallen hat. Es ist einfach nur traurig“, sagt Ali Aykut. Schon der erste Lockdown im Frühjahr hatte den Gastronom hart getroffen. Denn ursprünglich wollte er seine Bar schon im März eröffnen. Das Geschäft im Dallgower Bahnhof, in dem zuvor ein Bürgerladen war, der sich jedoch nicht lange hielt, hatte Aykut zwei Monate lang renoviert und alles für die Eröffnung vorbereitet.

Laufende Kosten aber keine Einnahmen

„Dann kam der Lockdown und hat alles vermasselt. Wir mussten die Eröffnung verschieben“, erzählt er. Als die Einschränkungen im Sommer wieder gelockert wurden, konnte es endlich losgehen. Da er den Laden gerade erst eröffnet hatte, stand Ali Aykut vor allem selbst hinterm Tresen, bekam am Anfang aber Unterstützung von Familie und Freunden. „Dadurch habe ich jetzt zumindest nicht das Problem, dass ich Löhne für Mitarbeiter zahlen müsste. Laufende Kosten habe ich natürlich trotzdem, aber keine Einnahmen“, erzählt er.

Das Dall-Eck ist seit November geschlossen. Quelle: Danilo Hafer

Zuhause ist der Gewerbetreibende, wie er selbst sagt, irgendwo zwischen Berlin und Oranienburg. Auf die Idee, ein Geschäft in Dallgow zu eröffnen, sei er über einen Freund gekommen, der hier wohne. „Er hatte mir erzählt, dass das Geschäft im Bahnhof frei ist. Und ich wollte schon immer eine Cocktailbar aufmachen“, so Aykut. Völlig neu ist das Gastgewerbe für ihn aber nicht. Er hat schon einen Imbiss, einen Dönerladen und eine Kneipe in Berlin betrieben.

Unsichere Zukunft

„Das ist jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht arbeiten kann. Ich kenne das gar nicht. Ich habe immer viel gearbeitet.“ Es sei die schwerste Zeit in seinem Leben, weil sie von so viel Unsicherheit geprägt ist. „Wann dürfen wir wieder öffnen, wann kann ich wieder Geld verdienen? Ich schaue jeden Tag Nachrichten, in der Hoffnung irgendwann einen positiven Hinweis zu bekommen, dass es wieder Lockerungen geben wird“, erzählt er.

Ali Aykut verstehe, dass Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus getroffen werden müssen. Er habe jedoch wenig Verständnis dafür, dass für die Gastronomie, die, wie viele andere Branchen auch, im Sommer strenge Hygienekonzepte erarbeitet habe, jetzt wieder am härtesten treffe.

„Es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass wir irgendwann wieder öffnen dürfen“, sagt Ali Aykut. Nach einer kurzen Stippvisite in seinem Laden am Freitag hat der Barbetreiber diesen wieder abgeschlossen, auf unbestimmte Zeit.

Von Danilo Hafer