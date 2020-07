Haushaltsdefizit steigt auf zwei Millionen Euro

Dallgow-Döberitz

Die Corona-Krise wird wohl ein deutlich kleineres Loch in die Kasse der Gemeinde Dallgow-Döberitz reißen, als bisher erwartet. Dennoch wird sie aber ihre Spuren hinterlassen. „Bisher waren wir von Mindereinnahmen von drei Millionen Euro ausgegangen. Jetzt rechnen mir nur noch mit rund 500 000 Euro“, sagte Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger (FWG). Grund für die deutlich verbesserte Aussicht ist der kommunale Rettungsschirm des Landes, durch den die Kommunen einen Großteil ihrer Steuerverluste ausgleichen können. „Über dem Jahr 2021 steht hingegen ein großes Fragezeichen“, so Hemberger.

Einnahmen sinken auf 20,9 Millionen Euro

Die neue Situation spiegelt sich auch im Nachtragshaushalt wieder, den die Gemeindevertreter jüngst beschlossen haben. Unterm Strich wächst das Minus in diesem Jahr um 509 100 Euro auf insgesamt rund 1,98 Millionen Euro. So muss die Gemeinde auf rund 270 000 Euro aus der Einkommenssteuer verzichten und 288 500 aus Betreuungsgebühren der kommunalen Kitas. Die Einnahmen der Gemeinde sinken somit auf 20,9 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Ausgaben von rund 22,9 Millionen Euro.

Anzeige

Gestiegen sind vor allem Personal- und Versorgungskosten, aber auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Um 123 000 Euro sind etwa die Ausgaben für die Unterhaltung kommunaler Grundstücke, von Feuerwehr bis Grundschule, gewachsen. Mehr zahlen muss die Gemeinde zudem für die Entsorgung illegaler Müllberge. Die Kosten dafür haben sich von 1100 auf 14 000 Euro erhöht.

Weitere MAZ+ Artikel

Investitionssumme gestiegen

Einen Nachtragshaushalt musste die Gemeinde Dallgow-Döberitz zwingend aufstellen, da sich die geplanten Auszahlungen im investieren Bereich um rund zwei Millionen Euro erhöht haben. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt nun 5,6 Millionen Euro.

„Hauptursache sind Planungen für die höheren Baukosten des neuen Bauhofs, die Auszahlungen für Landerwerb und die Verteuerung der Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Seeburg sowie der dort zu erneuernden Straßenbeleuchtung“, erklärte Gemeindekämmerer Mario Baumung. Allein für den Bauhof wurde eine zusätzliche Summe von einer Million Euro in den Haushalt eingestellt. Der Neubau soll im Artilleriepark entstehen und den bisherigen Bauhof in der Steinschneiderstraße ersetzen. Dort soll Platz für eine neue Sporthalle für die angrenzende Grundschule geschaffen werden.

7,6 Millionen Euro in der Kasse

Das Defizit von fast zwei Millionen Euro kann die Gemeinde aus ihrem Finanzmittelbestand ausgleichen. Dieser schrumpft damit auf rund 7,65 Millionen Euro. Positiv wirken sich dabei die positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre aus. Damit sieht es in der Gemeindekasse noch recht gut aus. Allerdings stehen dem gegenüber bis 2023 bereits durch Planung und Reste gebundene Investitionen in Höhe von 13 Millionen Euro.

Von Danilo Hafer