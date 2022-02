Havelländische Grüne sind besorgt wegen des Ukraine-Krieges

Dallgow-Döberitz

Neben den havelländischen Vertretern von CDU, SPD und Linke haben sich die Bündnisgrünen zum Krieg in der Ukraine positioniert.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Brandenburger Landtag Petra Budke sagt: „Mich erschüttert und besorgt es sehr, dass russische Truppen in der Ukraine einmarschiert sind und es Raketenangriffe auf ukrainische Städte gibt. Der Diktator Wladimir Putin besetzt militärisch ein freies und souveränes Land – das ist ein Bruch des Völkerrechts, das ich auf Schärfste verurteile und das harte Konsequenzen haben muss. Wir müssen nun mit den Menschen in der Ukraine solidarisch sein, die in großer Sorge um ihr Leben, ihre Familien und ihr Land sind. Alle, die das Land verlassen müssen, werden wir hier willkommen heißen. Wir werden uns umgehend darauf vorbereiten, Geflüchtete aus der Ukraine hier gut aufzunehmen.“

Von Jens Wegener