Dallgow-Döberitz

Ein betrunkener Autofahrer hat auf der Bundesstraße 5 bei Dallgow-Döberitz ( Havelland) in der Nacht zum Sonntag ein vorausfahrendes Motorrad gerammt. Der 62-jährige Motorradfahrer sei in Folge des Unfalls von seiner Maschine gestürzt und noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der 42-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Da er deutlich alkoholisiert gewesen sei, habe er eine Blutprobe abgeben müssen, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von RND/dpa