Seeburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete sich ein Fahrzeugführer, welcher von einem Blitzer mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wurde. Kurz zuvor befand sich ein unleserliches 30-km/h-Verkehrsschild, welches blau- und bronzefarbend besprüht wurde.

Im Gebüsch versteckt

Bei der Anzeigenaufnahme konnte festgestellt werden, dass nicht nur das Verkehrsschild, sondern auch der Blitzer mittels dieser frischen Farbe beschmiert wurde. Eingesetzte Polizeibeamte konnten in unmittelbarer Nähe einen 22-jährigen Havelländer feststellen. Dieser versteckte sich im Gebüsch und an seinen Fingern befanden sich bronzene Farbreste. Weiter führte er in seinem Rucksack eine Spraydose mit der gleichen Farbe mit sich.

Spuren gesichert

Spuren wurden vor Ort gesichert und gegen den Herrn wird nun wegen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.

Messanhänger beschädigt

Eine ähnliche Geschwindigkeitsmessanlage im havelländischen Milow wurde in der vergangenen Woche ebenfalls mehrmals beschädigt. Am 25. und am 27. August kam es zu zwei Sachbeschädigungen an dem mobilen Blitzeranhänger. Am Dienstag wurde die Linse des Messwagens mittels Klebeband abgeklebt und außer Funktion gesetzt. Am Donnerstag wurde die Messeinheit dann mittels überstreichen, mit Farbe unbrauchbar gemacht.

Zeugenhinweise führen zum Täter

Durch Zeugenhinweise und Ermittlungen der Polizei, konnte am Freitag ein 23-jähriger ortsansässiger Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser gab die Taten in seiner polizeilichen Vernehmung zu. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen

