Havellandhalle in Seeburg wird zum Drive-In-Testzentrum

Seeburg

Vor gut einem Monat eröffnete das erste Corona-Testzentrum in der Dallgower Steinschneiderstraße. Ab Mittwoch, den 5. Mai, gibt es auch in Seeburg die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen.

Testen vom Autositz aus

Eine große Besonderheit wird die Teststrecke mit ihrem Angebot für Autofahrer sein. Diese wird im Sinne einer Drive-In-Anlage aufgebaut. Auf dem Parkplatz vor der Havellandhalle wird ein Rundgang abgesteckt, den man mit dem eigenen Pkw durchfahren kann. Alle Testwilligen füllen die betreffenden Formulare im Wagen aus und können den Schnelltest mit Stäbchen ebenfalls vom Autositz aus machen lassen.

Testergebnis auf dem Handy

Über eine angegebene Mail-Adresse oder Telefonnummer wird dann das Testergebnis mitgeteilt. Die 15- bis 20-minütige Wartezeit entfällt in diesem Fall. So wird sichergestellt, dass sich die Autos nicht auf dem Parkplatz stauen. Trotzdem besteht die Möglichkeit, sich auch ohne Auto testen zu lassen und nach dem Test auf das Ergebnis vor Ort zu warten. Dafür wird ein kleiner Wartebereich auf dem Parkplatz eingerichtet.

Auf dem Parkplatz vor der Havellandhalle wird die Teststrecke mit Zelten aufgebaut. Quelle: Max Braun

Peter Dietrich, Betreiber der Havellandhalle, sieht das Testzentrum in Hinblick auf die kommende Woche gut gewappnet: „Wir haben für den Start genug Kapazitäten und können diese gut an den Bedarf entweder nach oben oder unten anpassen.“ Etwa 40 Personen haben sich bereits gemeldet, um gegen eine Aufwandsentschädigung beim Betrieb des Testzentrums zu helfen, darunter viele Seeburger selbst. Das Personal der Havellandhalle wird ebenfalls geschult, um den Betrieb der Teststrecke zu unterstützen. Angesichts solcher Zahlen ist voraussichtlich keine Unterstützung der Bundeswehr nötig.

Sieben Tage wöchentlich geöffnet

Aus diesem Grund soll der Testbetrieb an allen sieben Tagen der Woche möglich sein. Feiertage sind dabei auch keine Ausnahme. Aktuell sind Öffnungszeiten von 8 bis 16 Uhr geplant. Auch eine Verlängerung der Öffnungszeiten, beispielsweise an Sonntagen, sieht Peter Dietrich als sinnvoll an. Da die Schnelltests nur eine 24-Stunden-Gültigkeit besitzen, könnte man so auch am späten Sonntagnachmittag einen Test machen lassen, um am Montag beispielsweise zum Friseur zu gehen oder für die beginnende Arbeitswoche Gewissheit zu haben.

Helfer werden vor Ort geschult

Noch ist kein Hinweis auf die Auto-Teststrecke auf dem Parkplatz zu erkennen. Das ändert sich am Wochenende, versichert der Geschäftsführer. Das Zelt ist bereits gekauft, die Schnelltests sollen bis zum Beginn der kommenden Woche eintreffen. Am Sonnabend werden die Helferinnen und Helfer im Umgang mit den Schnelltests geschult.

Bei einer möglichen Öffnung der Havellandhalle in den kommenden Monaten könnten sich Gäste vor dem Besuch sofort testen lassen. Quelle: Max Braun

Ungeachtet der Möglichkeit, aus dem Auto zu testen, bleibt weiterhin der Personalausweis zur Identitätsüberprüfung Pflicht. Auf der Internetseite der Gemeinde kann bereits im Vorfeld das Testformular mit den persönlichen Daten ausgefüllt werden. Mit einem ausgefüllten Ausdruck des Formulars wird die Wartezeit für jeden Besucher nochmals verkürzt.

Gemeindevertreter positiv gestimmt

Auch in der Gemeindevertretung ist man zufrieden mit dem weiteren Testangebot: „Wir sind froh, neben dem Testzentrum in der Steinschneiderstraße, jetzt auch den Seeburgern ein Testangebot in der Nähe machen zu können“, sagte Bürgermeister Sven Richter (CDU) am Mittwoch bei einem Gespräch vor Ort. Ortsvorsteher Harald Wunderlich (Freie Wähler) bedankte sich vor allem bei Betreiber Peter Dietrich und den freiwilligen Helfern: „Ein solches Testzentrum kann nur durch viele Freiwillige betrieben werden und ich freue mich ganz besonders, dass die Seeburger so viel Bereitschaft zur Mithilfe zeigen.“

Die Schließung nutzt man in der Havellandhalle, um einen großen Teil der Innenbereiche zu renovieren. Quelle: Max Braun

Auch Fraktionsvorsitzende Anna Mohn (Grüne) begrüßte das neue Testzentrum und machte außerdem deutlich, worauf bei der Umsetzung zu achten sei: „Wir freuen uns sehr für die Seeburger, wichtig ist jetzt aber auch, dass man Kindern unter 14 Jahren hier wieder ein durchgängiges Testangebot machen kann.“ Die Testung von unter 14-Jährigen war in der Steinschneiderstraße nicht möglich. Da an der Havellandhalle aber keine Helfer der Bundeswehr zum Einsatz kommen, soll hier auch das Testen der jüngsten Generation wieder möglich sein.

Von Max Braun