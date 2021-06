Havelpark Dallgow: Hoffnung nach Durststrecke

Dallgow-Döberitz

Stephan Raml ist seit Mitte 2020 Center-Manager des Havelparks in Dallgow. Das große Einkaufszentrum kennt er bisher nur unter Pandemiezeiten. „Corona ist für uns alle eine extreme Situation. Den Einzelhandel trifft die Pandemie besonders hart“, weiß er. Für die dringenden Anliegen des Einzelhandels nimmt sich Uwe Feiler, der Bundestagsabgeordnete, auf seiner derzeitigen Wahlkreistour im Havelland Zeit. Er ist CDU-Direktkandidat im Wahlkreis 58. Am Mittwoch legte er einen Zwischenstopp im Havelpark ein. Auch Dallgows Bürgermeister Sven Richter (CDU) nahm an der Gesprächsrunde teil.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Vergangenheit hatte der Center-Manager Stephan Raml nicht selten den „Eindruck, dass der Einzelhandel keine starke Lobby hat“. Von der Politik wünscht er sich deshalb schon seit Längerem angemessene Rahmenbedingungen, die auch den Einzelhandel sicher durch die Pandemie bringen. Davon hänge schließlich nicht nur das Überleben der Unternehmen ab, sondern auch die Erhaltung vieler Arbeitsplätze.

Einzelhandel sei nicht in Vergessenheit geraten

„Den Einzelhandel haben wir nicht vergessen. Wir wissen, dass wir uns keinen Lockdown mehr erlauben können. Die Ressourcen sind aufgebraucht“, versichert Uwe Feiler dem Center-Manager. Zusätzlich wolle er langfristige Perspektiven für den Handel schaffen und weitere Schließungen umgehen.

Für Stephan Raml sind die Perspektiven für eine Öffnungsstrategie schon längst überfällig. Auch die Einführung der notwendigen Teststrategie kam sehr spät, meint er: „Ganze Branchen waren in diesem Jahr über zwei Monate geschlossen. Lediglich die sogenannten Grundversorger konnten ihre Geschäfte öffnen und damit den Bedarf der Verbraucher decken.“

Problem: Verlagerung in den Online-Handel

Sven Richter sieht in dieser Angelegenheit noch ein weiteres Problem: „Durch die Durststrecke im Einzelhandel hat sich der Online-Handel weiter etabliert.“ Seine Prognose: „Dieses Problem endet nicht einfach mit der Pandemie.“

Der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler ist aber sicher, dass Beratung und Einkaufserlebnis mit vielen Sinnen weiter ihren Wert haben werden. Im Online-Handel könne das so nicht bedient werden.

Verspätete Teststrategie

Hinsichtlich der Teststrategie gesteht sich Uwe Feiler aber offen Fehler ein. „Die Teststrategie kam zu spät, sie hätte dem Einzelhandel definitiv schon vorher geholfen.“ Damit der stationäre Einzelhandel nun wieder mehr Zulauf bekommt und der Online-Handel etwas zurückgeht, verspricht der Bundestagsabgeordnete die Werbetrommel für den Einzelhandel zu rühren. Auch regelmäßige Kommunikation sichert er der Branche zu.

Für die Unterstützung des Bundestagsabgeordneten ist Stephan Raml dankbar, der sich als Ausgleich zur zurückliegenden Durststrecke eine Flexibilisierung der Öffnungszeiten wünscht, insbesondere im Hinblick auf verkaufsoffene Sonntage. Doch „verkaufsoffene Sonntage sind sehr schwer im Bundestag durchzusetzen, ich versuche es“, sagte Uwe Feiler, dessen letzter Meilenstein in der politische Arbeit die Erhöhung der Arbeitererlaubnis der Saisonarbeiter von 70 auf 105 Tage war. Auch Sven Richter gibt die Hoffnung auf bessere Zeiten für den Einzelhandel nicht auf: „Nur mit großer Politik lässt sich etwas erreichen.“

Von Viktoria Kratz