Dallgow-Döberitz

Für Heike Eppelmann ist dieses Jahr ein Jahr der Jubiläen. Neben 40 Jahren im Beruf als Optikerin feiert die Nauenerin auch ihr 30. Meisterjubiläum und 20 Jahre Selbstständigkeit.

Als wäre das noch nicht genug, eröffnete die 57-Jährige jetzt am Dallgower Bahnhof ihr drittes Optikergeschäft im Osthavelland. Ein weiteres betreibt sie am Finkenkruger Bahnhof und in der Falkenseer Bahnhofstraße. Im Dallgower Bahnhof präsentiert Eppelmann nun in den Räumen, in denen zuvor das Café Unverwackelt war, die neuesten Brillenmodelle.

Neues Geschäft am Dallgower Bahnhof

„Der Standort am Bahnhof ist toll, weil hier viele verschiedene Geschäfte fußläufig zu erreichen sind“, so die Optikermeisterin. Die Möbel für das neue Geschäft wurden von einem Tischler aus der Region gebaut, ganz auf Wunsch von Heike Eppelmann. Regale von der Stange kamen nicht infrage. Entstanden ist ein modernes Geschäft mit dunklen und eleganten Holzmöbeln.

Die Räume mit Leben zu erfüllen und sich um die Wünsche der Kunden zu kümmern, obliegt nun den beiden Mitarbeitern Lucas Schmook und Anja Patzschke. Der 25-jährige Lucas Schmook arbeitet bereits seit 2015 als Optiker bei Heike Eppelmann und hat jüngst seinen Meister gemacht.

„Das ging nur, weil mir meine Chefin in dieser Zeit den Rücken freigehalten hat“, sagt der Elstaler, der sich eher aus einem Zufall heraus für einen Beruf in der Optikerbranche entschied. Da hat er viel mit seiner Chefin gemeinsam.

Seit 40 Jahren Optikerin

„Ich war 17 Jahre alt und wollte gerne etwas Handwerkliches machen. Ich habe dann nur eine einzige Bewerbung geschrieben und die Dinge nahmen ihren Lauf“, erinnert sich Heike Eppelmann. Aus ihrer niedersächsischen Heimat zog es sie schließlich nach Berlin und später nach Nauen, wo die 57-Jährige heute lebt.

In ihren drei Geschäften in Falkensee und Dallgow beschäftigt sie insgesamt zehn Mitarbeiter, darunter allein fünf mit einer Meisterausbildung. „Mir ist es wichtig, gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben, um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden“, betont Eppelmann. Neben der fachlichen Beratung würden sich viele Kunden vor allem viel Zeit wünschen. „Und wir kümmern uns auch um Sonderwünsche, wie etwa Spezialbrillen für Polizisten oder Jäger“, sagt Heike Eppelmann.

Von Danilo Hafer