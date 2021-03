Hereinspaziert: Das ist die Pferdeklinik Seeburg

Seeburg

Große, muskulöse Vierbeiner mit einem Durchschnittsgewicht von 500 bis 600 Kilogramm gehören zum Patientenstamm in der Pferdeklinik in Seeburg in der Gemeinde Dallgow-Döberitz. Zehn Ärzte und 30 tierärztliche Fachangestellte sowie Auszubildende kümmern sich rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr um das Wohlergehen der Pferde.

Von der Fahrpraxis zur Klinik

Doktor Andreas Faulstich ist Chef der „Pferdeklinik Seeburg“ und zugleich ihr Gründer. Bereits im Jahre 1989 fand er den Weg in die Selbstständigkeit mit einer reinen medizinischen Fahrpraxis. Sein tierärztliches Angebot war so nachgefragt, dass er schnell Assistenten zur Unterstützung einstellte. Aber auch in der neuen Konstellation waren lange Arbeitstage und Überstunden an der Tagesordnung.

„Ich habe von acht Uhr morgens bis ein Uhr morgens gearbeitet und das an sieben Tagen in der Woche. Das macht der Körper nicht lange mit“, weiß der Mediziner. Ab diesem Zeitpunkt war für ihn klar, dass eine neue Organisationsstruktur gefunden werden musste. Schnell kam ihm der Gedanke von einer eigenen Klinik, den er zügig verwirklichte. Bereits im Jahr 1995 wurde sodann die erste „Pferdeklinik Seeburg“ eröffnet, auf einer Golf- und Poloanlage in Seeburg. Sie befindet sich in drei Kilometern Entfernung vom heutigen Standort der Pferdeklinik, die nur zehn Jahre später eröffnet wurde.

Eine Klinik für Pferde. Quelle: Viktoria Kratz

Andreas Faulstich ist rückblickend sehr froh über die Standortwahl. „Ich habe alles richtig gemacht. Die Klinik ist gut über die Autobahnanbindung zu erreichen und liegt in attraktiver Nähe zu Berlin.“ Das wissen auch seine Patienten zu schätzen, die teilweise aus ganz Deutschland kommen.

Die medizinischen Untersuchungsgeräte müssen entsprechend groß sein. Quelle: Viktoria Kratz

Das zwei Hektar große Areal deckt nahezu jeden medizinischen Bereich ab. Die Ärzte sind alle auf einen Fachbereich spezialisiert und können so die Tiere bestmöglich versorgen. Zudem ist die Pferdeklinik Seeburg auf dem neuesten medizinischen Stand. Von der Computertomographie über die Magnetresonanztomographie bis hin zum modernen Operationssaal, die Klinik ist vielseitig aufgestellt und eine beliebte Adresse für die stattlichen Tiere und vor allem für ihre Besitzer.

Viel Platz für die Ponys. Quelle: Viktoria Kratz

Andreas Faulstich ist mittlerweile fast 40 Jahre als Veterinär tätig und immer noch mit Leidenschaft dabei. „Ich erlebe jeden Tag schöne Momente in meinem Beruf. Über 90 Prozent der Tiere können geheilt werden. Das ist mein persönliches Erfolgserlebnis.“ Neben den schönen Augenblicken, gibt es aber auch Schattenseiten. „Die Trennung von Patienten nach oftmals jahrelanger Behandlung ist ein emotionales Befangen. Das macht mich sehr traurig. Da kann es schon einmal vorkommen, dass man gemeinsam mit dem Halter weint“, sagt der empathische Mediziner. Doch glücklicherweise überwiegen die schönen Momente im Berufsalltag.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In vier Jahren läuft der Vertrag von Andreas Faulstich aus. Er könnte dann seinen Ruhestand genießen, doch bisher kann er sich ein Leben ohne seine Arbeit nicht vorstellen. „Ganz darauf zu verzichten kommt nicht in Frage, der Stress könnte aber gerne etwas weniger werden“, sagt der 62-Jährige.

Von Viktoria Kratz