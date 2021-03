Dallgow-Döberitz

Bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen im Frühling kommt oftmals der Appetit auf süße Leckereien. Frisches, cremiges Eis aus eigener Herstellung ist da gerade recht. Das weiß auch der erfahre Eismann Holger Jagodzinski, der in diesen Tagen wieder seine Eisdiele „Zum Eismann“ gegenüber dem Dallgower Bahnhof für die neue Saison öffnet.

Bereits seit 1991 betreibt der gebürtige Berlin-Köpenicker die Eisdiele im Ort, die mittlerweile zu einem beliebten Treff in der Gemeinde geworden ist. In diesem Jahr startet Holger Jagodzinski in seine 30. Saison, allerdings etwas später als sonst. „Im November hat es in der Wohnung über unserem Laden gebrannt. Infolgedessen ist ein Rohr geplatzt und wir hatten einen Wasserschaden. Durch die Sanierungsarbeiten konnten wir leider nicht Anfang März öffnen, wie sonst üblich“, erzählt der 54-Jährige.

Saison kann beginnen

Doch nun steht seiner Saisoneröffnung nichts mehr im Wege. In den vergangenen Tagen liefen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Zwanzig leckere Eissorten wurden dazu bereits frisch im hauseigenen Eislabor hergestellt. Der gelernte Gastronom achtet dabei vor allem auf die Verwendung von frischen, natürlichen Zutaten. „Bei mir gibt es keine Pülverchen. Ich verwende ausschließlich hochwertige und frische Produkte, ohne jegliche Zuckerzusätze.“ Das Sortiment wird durch verschiedene Softeissorten ergänzt.

Holger Jagodzinski rührt das Eis an. Quelle: Viktoria Kratz

Immer häufiger fragen Kunden nach veganen Eissorten oder wollen wissen, welche Inhaltsstoffe in den Eiscremes enthalten sind. Derzeit sind die Eissorten Rote Grütze, Mango und Zitrone vegan zubereitet worden. Holger Jagodzinski plant aber schon an der nächsten Kreation, um das vegane Angebot zu erweitern. Noch in dieser Saison soll veganes Eis mit Hafermilch in die Auslage der Eisdiele kommen.

„Zum Eismann“ ist ein Familienbetrieb

Die Eisdiele „Zum Eismann“ ist ein reiner Familienbetrieb. Holger Jagodzinski bekommt daher tatkräftige Unterstützung von seinen drei Töchtern. Für sie entwickelte der Vater eigene Eiskreationen und vergab ihnen kreative Namen in Anlehnung an die Töchter. Die Jüngste, Frieda Jagodzinski, darf die beliebte Eissorte „Frieda Frosch“ ihr Eigen nennen. „Das Eis ist ohne Zucker. Ich verwende stattdessen Agavendicksaft“, erzählt der Fachmann.

Eine Eissorte mit Beeren. Quelle: Viktoria Kratz

Für die typische Grünfärbung des Frosch-Eises verwendet der Dallgower nur natürliche Zutaten. Aus der Kombination des violetten Heidelbeerdicksaftes und der gelben Vanille wird der gewünschte Grünton gewonnen. „Die Eigenkreation gibt es bereits seit zwei Jahren. Sie ist besonders bei den Kindern beliebt“, berichtet Holger Jagodzinski.

Für die Erwachsenen hat sich der Eismann auch etwas einfallen lassen. Nach der ältesten Tochter Sophie wurde die Eiscreme „Kalte Sophie“ benannt. „Das ist eine Praline-Trüffel-Mischung mit Rum“, erklärt der erfahrene Eismann. Das Sortiment wird durch „Lottes Granatapfel“ abgerundet, die fruchtige Eissorte der mittleren Tochter namens Lotte.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sommer ist kräftezehrend

Holger Jagodzinski freut sich auf die anstehende Eissaison, auch wenn diese manchmal ganz schön kräftezehrend sein kann. „Als Eismann arbeitet man den ganzen Sommer durch, von morgens bis abends, auch an Wochenenden.“ Doch es lohnt sich, denn „die lachenden Kinderaugen“ machen ihn sehr glücklich.

In den vielen Jahren hat sich der Eismann einen Namen im Ort gemacht. „Trotz Zuzugs finde ich es schön, dass jeder noch jeden kennt.“ Mittlerweile kommen so auch Erwachsene, die Holger Jagodziniski selbst noch als kleine Knirpse kennt, mit ihren eigenen Kindern. „Es ist ganz toll, alle aufwachsen zu sehen“, erzählt der 54-Jährige. Aus der nahe gelegenen Grundschule sowie der Kita besuchen den Eismann die Kinder sehr gerne. Doch in diesem Jahr läuft der Betrieb in der Eisdiele aufgrund der Pandemie anders ab als gewöhnlich. „Es wird einen reinen Straßenverkauf geben. In das Café darf sich leider niemand setzen“, sagt Holger Jagodzinski. Der Dallgower bleibt dennoch optimistisch und freut sich auf seine 30. Saison und auf das Wiedersehen mit seinen Stammkunden.

Von Viktoria Kratz