Hundebesitzer in Dallgow schlagen Alarm: Giftköder über Gartenzaun geworfen

Dallgow-Döberitz

Treibt erneut ein Hundehasser in Dallgow sein Unwesen? Fast scheint es so, denn in den vergangenen Tagen fand eine Hundebesitzerin im Bereich der Germanenstraße auf ihrem Grundstück gleich zwei Giftköder. Offenbar von unbekannten Tätern über den Zaun geworfen. Eine leuchtend blaue Masse, die vermutlich aus Rattengift, gemischt mit Wurst bestand. Die Dallgowerin informierte umgehend Nachbarschaft und Bekannte, unter denen sich viele Hundebesitzer befinden.

„Vor Corona sind wir regelmäßig zusammen mit unseren Hunden unterwegs gewesen. Im Moment ist das ja nicht möglich, aber wir halten trotzdem regelmäßig Kontakt“, berichtet Maria Mielke. Die Nachricht über die Giftköder verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Maria Mielke veröffentlichte die Warnung samt Foto schließlich in der Dallgower Facebook-Gruppe. „Um noch mehr Menschen davor zu warnen“, sagt sie. Denn: „Das Gift ist ja nicht nur für unsere Hunde gefährlich, sondern auch für Menschen und andere Tiere. Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn Kinder so etwas finden, an Bonbons denken und sich das in den Mund stecken.“

Wut, aber auch Angst um Mitmenschen und Tiere im Ort

Die Dallgowerin ist wütend. „Was sind das nur für kranke Menschen, die so etwas machen?“, fragt sie sich und sorgt sich um ihre Mitmenschen und die Vierbeiner im Ort. „Hier gibt es unglaublich viele Haustiere. Zu fast jedem Haus gehört eine Katze oder ein Hund“, sagt sie. Sie selbst besitzt einen Huskymischling. „Man bekommt es mit der Angst zu tun. Muss ich jetzt jedes Mal, bevor ich den Hund rauslasse, das gesamte Grundstück absuchen, ob nicht irgendjemand etwas in unseren Garten geworfen hat?“

Hundebesitzer in der Gegend sind alarmiert

Die Hundebesitzerin, die die Giftköder in ihrem Garten gefunden hat, hat die Masse unterdessen vor Schreck direkt entsorgt. „Sie war so entsetzt und schockiert, dass sie das direkt in den Müll geworfen hat“, weiß Maria Mielke. Die Hundebesitzer in der Gegend sind alarmiert. „Sobald wir noch so einen Köder finden, wird sofort eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Schließlich ist das lebensgefährlich“, sagt sie.

Nicht der erste Giftköder in der Region rund um Dallgow

Es ist nicht der erste derartige Vorfall in der Gegend. Zuletzt war im November 2020 ein Familienhund in Dallgow-Dorf vergiftet worden. „Akira“ überlebte, ihre Familie erlebte bange Stunden, bis ihr Hund über den Berg war. Bulldogge „Tyson“ im benachbarten Elstal hatte – ebenfalls im November – weniger Glück. Er musste aufgrund der Folgen eines Giftköders, den er beim Gassigehen gefressen hatte, schließlich eingeschläfert werden (MAZ berichtete).

Von Nadine Bieneck