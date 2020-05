Ideen für kommunales Grundstück vorgestellt

Dallgow-Döberitz

Drei mögliche Nutzungsvarianten für das gemeindeeigene Grundstück am Ende der Dallgower Kurmarkstraße hat Erik Grunewald, vom Planungsbüro Szamatolski + Partner auf der Sitzung des Dallgower Gemeindeentwicklungsausschusses Dienstagabend vorgestellt. Ob davon aber etwas umgesetzt wird, ist völlig offen.

Die Gemeinde hatte das Grundstück gekauft und im vergangenen Jahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Bereiche Jugend, Senioren und Sport sollten auf dem rund 1,9 Hektar großen Grundstück verknüpft werden.

Kita und Mehrgenerationenhaus als zentrale Elemente

Der erste Vorschlag enthält neben einer Kita und einem Mehrgenerationenhaus im hinteren Teil des Grundstücks ein Seniorenwohnen. „Das wollten wir als Idee vorschlagen, da das Grundstück so dauerhaft genutzt wäre und nicht nur am Tag“, erklärte Grunewald. Neben den Gebäuden könnten dann ein Bolzplatz, eine Kletterwand und ein Freizeitsportbereich entstehen. Diese Bereiche würden an den jetzigen Sportpark angrenzen.

Die zweite Variante sieht anstelle des Seniorenwohnens drei Einfamilienhäuser an der zu verlängernden Kurmarkstraße vor. Während bei den beiden anderen Varianten der Wald, bis auf den Bereich für die Straße, erhalten bliebe, müssten hier Bäume gefällt werden. „Wo in der ersten Variante das Seniorenwohnen angeordnet war, wäre ein Beachvolleyballfeld zusätzlich zum Bolzplatz denkbar.“

In der dritten Variante werden sind nur eine Kita und das Mehrgenerationenhaus vorgesehen.

Gemeinde hat weitere Grundstücke erworben

Ob und wann einer der Vorschläge oder eine Mischung der Varianten umgesetzt werden kann, ist derzeit noch völlig offen, da sich die Grundlage für die vorgestellten Planungen inzwischen verändert hat. So hat die Gemeinde zusätzlich angrenzende Flurstücke erworben. Das Planareal ist also viel größer.

„Eine grundsätzliche Frage wäre auch, ob dafür überhaupt genug Geld zur Verfügung steht“, sagte Nils Boenigk, sachkundiger Einwohner. Ein solches Projekt könnte acht bis zehn Millionen Euro kosten. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir in den nächsten Jahren große Finanzüberschüsse erwarten dürfen“, erklärte Gemeindekämmerer Mario Baumung. Eine Finanzierung wäre also notwendig.

Studie soll Denkanstoß sein

Die Ausschussmitglieder wollen die Machbarkeitsstudie als Denkanstoß mitnehmen. „Darauf können wir aufbauen. Die Idee eines Seniorenwohnens und einer Kita finde ich großartig“, sagte der Ausschussvorsitzende Sven Richter ( CDU).

Es gibt dennoch weiterhin einiges zu bedenken. „Wir sollten nicht etwas bauen, das wir eigentlich gar nicht wollen“, mahnte Hans-Peter Pförtner. So hätte sich in der Vergangenheit gezeigt, dass weder Senioren noch Jugendliche einen Standort am Sportpark möchten, sondern eine zentralere Variante bevorzugen würden. Angesichts aller offenen Fragen ist mit einer kurzfristigen Umsetzung des Vorhabens wohl nicht zu rechnen.

Von Danilo Hafer