Derzeit wird auch in Dallgow-Döberitz wieder an allen Ecken Bauschutt und Unrat entsorgt. Die Verursacher zu finden ist für die Gemeinde kaum möglich. Für Entsorgung zahlt dann der Steuerzahler.

Ein Mäuerchen am Wegesrand: Am Radweg zwischen Dallgow und Seeburg war ein besonders kreativer Müllsünder am Werk. Quelle: foto: privat