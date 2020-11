In Corona-Zeiten: Reittourismus in der Döberitzer Heide boomt

Dallgow-Döberitz

Die Döberitzer Heide hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Insbesondere Reiter haben das Naturparadies mit seinen ausgedehnten Reitwegen für sich entdeckt. Wegen der Corona-Krise erlebte der Reittourismus in der Döberitzer Heide in diesem Jahr einen regelrechten Boom.

Verein hat 200 Reitmarken ausgegeben

„Wir haben dieses Jahr etwa 200 Reitmarken an Pferdebesitzer ausgegeben, deutlich mehr als sonst“, sagt Brigitte Block, Vorsitzende des Natur- und Tourismusvereins Döberitzer Heide e.V. Der Verein setzt sich seit vielen Jahren für die Förderung des Reittourismus in der Heide und die Pflege der Reitwege ein. Dafür existiert ein Nutzungsvertrag mit der Heinz-Sielmann-Stiftung. Die Einnahmen aus den Reitmarken werden in die Pflege der Reitwege investiert.

Anzeige

>>>Lesen Sie auch: So schön ist eine Wanderung durch die Döberitzer Heide

Noch im Frühjahr hatte der Verein erst rund 50 Reitmarken ausgegeben. Doch damals zeigte sich die Vereinschefin schon zufrieden. Dann kamen die Corona-Einschränkungen und die Nachfrage stieg noch einmal deutlich an. „Wir hatten das Glück, dass wir als einige der wenigen Freizeitsportarten weitermachen durften. Auf dem Pferd kann man ja auch ganz einfach die Abstände einhalten“, so Block.

Vereinsvorsitzende Brigitte Block. Quelle: Danilo Hafer

Monatlich hat der Verein Reitausflüge durch die Heide organisiert. 20 bis 25 Reiter nahmen jedes Mal teil. „Darunter waren viele junge Mädchen, die auf den Dallgower Reiterhöfen das Reiten lernen“, so Block. In Abstimmung mit der Heinz-Sielmann-Stiftung und nach Freigabe der Unteren Naturschutzbehörde durften die Reiter auch von den normalen Reitwegen abweichen und das Naturschutzgebiet ganz neu entdecken. „Dazu haben wir verschiedene Routen zu diversen Themen geplant, etwa zur Heideblüte, wo sich die jungen Reiter dann auch mit dem Thema befasst haben“, erklärt Block.

Heidekönigin bleibt im Amt

Beendet wurde die klassische Reitsaison Ende September mit einem gemeinsamen Ausritt, an dem etwa 40 Reiter teilnahmen. Im September veranstaltete der Verein auch den traditionellen Leonhardi-Ritt, bei dem sonst die neue Heidekönigin gekrönt wird. Da es in diesem Jahr kaum offizielle Termine gab, wird die amtierende Heidekönigin Madita Wendte das Naturparadies auch im nächsten Jahr wieder vertreten.

>>>Lesen Sie auch: Auf neuen Wegen in die Heide

Die Heide sei ein echtes Eldorado für Reiter. „Die Wege in der Döberitzer Heide sind fantastisch. Hier kann man auch zu zweit wunderbar nebeneinander reiten. Es ist ein Traum“, schwärmt Brigitte Block. Damit das auch so bleibt, stecken die Vereinsmitglieder viel Eigenenergie in die Pflege der Wege. „Wir werden uns jetzt alle zwei Wochen in ganz kleinen Gruppen treffen, so wie es die Corona-Regeln erlauben, und die Wege auf Vordermann bringen“, erklärt Block.

Die Mitglieder des Natur- und Tourismusvereins Döberitzer Heide e.V. haben mit der Pflege der Reitwege begonnen. Quelle: privat

Dazu müssen vor allem Robinien und Traubenkirschen zurückgeschnitten werden, die die Wege erobern wollen. Um mehr als 15 Kilometer Reitwege kümmert sich der Verein inzwischen. Erst im Frühjahr konnte eine neue Zuwegung vom Dallgower Friedhof in die Heide an die Reiter übergeben werden. „Demnächst werden wir Gespräche mit der Sielmann-Stiftung führen, um auch die Anbindung von Rohrbeck zu verbessern. Hier wünschen wir uns auch, den Reitweg, der derzeit nur geradlinig in die Heide führt und wieder hinaus, als kleinen Rundweg umzugestalten. Das wäre unser Vorhaben für das nächste Jahr“, so Block.

Von Danilo Hafer