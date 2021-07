Junge Tänzerin: Brandenburgs Beste kommt aus dem Havelland

Dallgow-Döberitz

Mehr als 700 Tanztalente haben bei der DAK-Dance-Challenge mitgemacht. Im virtuellen Tanzwettbewerb wurde die 14-jährige Melina Schindler aus Dallgow-Döberitz in der Kategorie Young Teens als bestes Tanztalent in Brandenburg gekürt.

Beiträge online eingereicht

Mit blauer Hose und weißem T-Shirt zeigt sie in dem Video ihr Können. Die Schirmherrschaft des Wettbewerbs in Brandenburg hat Britta Ernst, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport übernommen. Die große Zahl der Teilnehmenden bei der Dance-Challenge zeigt, dass Tanzen auch allein und in einer Online-Competition Spaß machen kann. „Ich freue mich, dass ein Tanztalent aus unserer Region den Landessieg holen konnte“, sagt Ines Tischler von der DAK-Gesundheit in Potsdam.

Die Gewinner-Videos der einzelnen Kategorien und Länder sind unter www.dak-dance.de zu sehen.

Von MAZonline