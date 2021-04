Dallgow-Döberitz

Das kleine gemütlich eingerichtete Nähzimmer, welches sich im Erdgeschoss ihres eigenen Hauses befindet, ist der Arbeitsplatz von Kathrin Fehlberg. Die 51-jährige Ur-Dallgowerin ist gelernte Kleidungsfacharbeiterin und arbeitet seither mit „Nadel und Faden“ - so heißt auch ihr kleines Änderungsatelier in der Dallgower Bahnhofstraße.

Nachhaltigkeit

Seit über 13 Jahren repariert oder verschönert sie in ihrem Laden die unterschiedlichsten Kleidungsstücke ihrer Kunden und versucht dabei alle Kundenwünsche bestmöglich umzusetzen. „Ich möchte, dass der Kunde zufrieden aus meinem Laden herausgeht. Das steht an erster Stelle“, erzählt die Dallgowerin. Mal näht sie dazu einen Reißverschluss ein, kürzt Hosenbeine oder näht Kleider ab. Darüber hinaus stopft Kathrin Fehlberg auch Löcher in den verschiedensten Kleidungsstücken aus, sodass diese nach der kleinen Ausbesserung noch lange getragen werden können. Das ist besonders bei geliebten Kleidungsstücken von Vorteil, von denen man sich nur sehr schwer trennen kann. Kathrin Fehlberg schenkt ihnen mittels ihres Handwerks ein zweites Leben. Die Nachhaltigkeit liegt der Dallgowerin sehr am Herzen: „Ich hebe die Stoffreste, die bei Änderungsarbeiten übrig bleiben, immer auf. Häufig kann ich daraus noch etwas Schönes zaubern.“

Die gelernte Kleidungsfacharbeiterin tobt sich gerne kreativ aus und näht so unter anderem kleine, bunte Kosmetiktäschchen für ihre Kunden. Quelle: Viktoria Kratz

Neben den Änderungsarbeiten tobt sich Kathrin Fehlberg gerne kreativ aus. So näht sie beispielsweise kleine Kosmetiktäschchen, Taschentücherboxen oder Kissenhüllen – in den unterschiedlichsten Farben und Stoffen. Aber auch hier, geht die erfahrene Kleidungsfacharbeiterin auf individuelle Kundenwünsche ein. „Ich habe viele gute Kontakte im Laufe der Jahre gesammelt. Dadurch habe ich Zugang zu anderen Stoffen, die man sonst nur sehr schwer bekommt. Ich bestelle deshalb auch gerne für meine Kunden und suche das Beste für sie heraus“, verrät die 51-Jährige.

Von Viktoria Kratz