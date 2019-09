Dallgow-Döberitz

„Manche Kinder hatten bei der Einschulung gar keine Zuckertüte, ich hatte wenigstens eine geborgte und war darauf sehr stolz”, schwelgt Karin Kraft in ihren Erinnerungen. „Ein neuer Ranzen war auch undenkbar, da war man froh, wenn man so ein olles Ding hatte.” So wie ihr ging es seinerzeit weiteren 53 Schülern im Jahr 1944 bei der Einschulung in Dallgow. In den Kriegswirren wurden die Steppkes eingeschult.

30. Klassentreffen der Dallgower

Nun haben sie sich im Deutschen Haus von Dallgow-Döberitz wiedergetroffen. „Es ist das 30. Klassentreffen der Abgangsklasse 1952 mit ehemaligen Schülern aus Ost und West, das erste fand am 13. April 1990 in Dallgow statt”, berichtet Helga Thurmann, geborene Fertig, die auch in diesem Jahr wieder das Klassentreffen initiiert hatte.

Helga Thurmann mit einem Foto vom ersten Klassentreffen am 13. April 1990 in Dallgow Quelle: Enrico Berg

1991 gab es sogar zwei Klassentreffen, da man im Nachhinein noch so viele alte Klassenkameraden hat ausfindig machen können. „Jedes Klassentreffen ist schön”, ist die einhellige Meinung , „aber das mit Abstand emotionalste Treffen war das erste.” Den weitesten Weg hatte Elvira Aust auf sich genommen, sie lebt in Birkenfeld bei Pforzheim. Aber auch aus Hamburg und Duisburg fanden zwei weitere Schüler den Weg nach Dallgow.

Schöne und schwere Zeit zugleich

Es war eine schöne Zeit, aber auch eine sehr schwere. Eine Zeit der Entbehrungen. Im ersten Schuljahr gab es noch Fliegerangriffe und die Erstklässler mussten sich bei Fliegeralarm in die Schutzgräben auf dem Schulhof begeben. Die Klassenräume waren sehr spartanisch ausgestattet. Das Mobiliar bestand aus Schülerpulten und einer Wandtafel. „Im Winter war es manchmal so kalt, dass sogar die Tinte in den Tintenfässern gefroren war”, erinnert sich Ilse Ehrlich, „aber das war uns Kindern ja gar nicht so unrecht”, lacht sie. Später hatte man einen Kanonenofen im Klassenzimmer, jedes Kind sollte, wenn möglich, eine Kohle oder etwas Holz mitbringen.

Hunger gehörte zum Alltag

Papier war zu der Zeit absolute Mangelware. So behalf man sich, indem die Schüler die Ränder der Zeitungen beschrieben. „Die Entbehrungen waren für mich als Kind das Schlimmste”, schildert Hildegard Klose ihre Erlebnisse. „Es gab kaum Kleidung, aber am schlimmsten war der Hunger. „Die Bauernkinder hatten immer irgendetwas zu essen.” In der Schule wurden diese Kinder angehalten, nicht mit so üppigen Stullen zur Schule zu kommen, um den Mitschülern keine lange Zähne zu machen.

In geselliger Runde wurden die Erlebnisse und Erinnerungen der gemeinsamen Schulzeit erzählt. Quelle: Enrico Berg

Obwohl alle wenig besaßen, hat man sich auch gegenseitig unterstützt. „Man sollte denken, dass ich als Vertriebenenkind ausgegrenzt wurde, da alle schauen mussten, wo sie bleiben. Wir hatten ja noch weniger als die anderen”, sagt Manfred Stumpe, der mit seiner Familie aus Maiwaldau in Schlesien nach Dallgow gekommen war. „Ich wurde hier gut aufgenommen, so als ob ich schon immer dazu gehört hätte.”

Erinnerung an den Neulehrer

Trotz aller widrigen Umstände war es für alle damals eine schöne Zeit. Besonders an Herrn Sabotke erinnert man sich gerne. Er kam als Junglehrer an die Schule nach Dallgow, war streng aber sehr beliebt. „Ich bringe euch Disziplin bei, das war sein Lieblingsspruch”, lacht Wolfgang Schlegel. „Für uns war er der tollste Lehrer und er hat uns auch Lebensweisheiten mit auf den Weg gegeben.” „Der Zusammenhalt war schon in unserer Schulzeit sehr gut, wir haben alle die gleiche Wellenlänge”, erklärt Helga Thurmann, das würde die Treffen immer so bunt und lebhaft machen. So freuen sich alle auf das nächste Klassentreffen am letzten August Wochenende 2020.

Von Hannelore Berg