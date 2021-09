Kreiserntefest: Die neue Havelländer Königin kommt aus Dallgow-Döberitz

Paaren im Glien

Neun geschmückte Erntefahrzeuge präsentierten sich dem Publikum und der Jury am Sonntag beim Kreiserntefest in Paaren im Glien. Was den einen oder anderen „Stammgast“ zu der Feststellung kommen ließ: „Früher waren das aber mehr“. Ja, früher gab es auch keine Pandemie, sodass im Erlebnispark in Paaren im Glien viele Hygieneauflagen zu erfüllen waren. „Ich bin froh, dass wir dieses Erntefest nicht absagen mussten. Es ist etwas kleiner, aber dafür feiner als sonst“, sagte Landrat Roger Lewandowski (CDU).

Fein waren in jedem Fall die fünf Erntekronen, die zu diesem Fest angefertigt wurden und auf dem Areal verteilt ausgestellt waren. Den Preis für die schönste Krone nahm Franziska-Maria Blask stellvertretend für die Havelländer Landfrauen entgegen: „Ich denke, zehn bis 15 Landfrauen haben sich beteiligt. Insgesamt stecken in der Krone etwa 200 Stunden Arbeit.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gastgeber Dallgow räumt die Preise ab

Der Gastgeber des diesjährigen Festes – die Gemeinde Dallgow-Döberitz, die in diesem Jahr 750. Geburtstag feiert, räumte bei den anderen vergebenen Preisen ab. So bekam Madita Wendte als die neue Havelländer Erntekönigin die Schärpe und die Krone von Lea Worf aus Premnitz. Die 1990 in Bremervörde geborene Madita Wendte ist Pferdewirtschaftsmeisterin, sie wohnt und arbeitet in Dallgow.

Zur Galerie Die neue Königin kommt aus Dallgow-Döberitz

Dann entschied eine Jury auch noch, dass der Erntewagen vom Förderverein Dallgow-Dorf und Landwirte – ein langer Strohballenhänger, der von einem Traktor Fendt 516 gezogen und von Landwirt Willi Groß gesteuert wurde, der schönste des Tages ist. „Es macht mich sehr stolz, obwohl ich selbst nicht viel dazu beigetragen habe“, sagte der Dallgower Bürgermeister Sven Richter (CDU). Er freue sich, dass sich viele Dallgower Vereine auf dem Kreiserntefest präsentieren und damit für die Gemeinde Werbung machen. Dallgow sei zwar keine typische Gemeinde im ländlichen Raum, habe aber vor allem viele Pferdehöfe zu bieten. „Und wir haben mit der Döberitzer Heide die Natur vor der Nase. Das sollte man sich mal ansehen“, so Richter.

Kartoffelklapper von 1936 präsentiert

Spätestens zum Mittag war an den Tischen und Bänken vor der Tribüne kaum noch ein Platz frei. Vor den Ständen, vor allem dort, wo es etwas zu Essen gab, bildeten sich lange Schlangen. Die Kartoffelpuffer der Landfrauen und die Fischbrötchen von Fischer Schröder aus Plaue waren der Renner. Der Förderverein der „Freunde des MAFZ“ zeigte, wie früher Kartoffeln „geputzt“ wurden, wenn sie vom Feld kamen. Dazu hatte man extra einen „Kartoffelklapper“ von 1936 aufgebaut.

Bei der von Johannes Funke vom Kreisbauernverband Havelland moderierten Veranstaltung fehlten bei aller Begeisterung über das Programm und die vielen Zuschauer nicht die kritischen Worte der Landwirte. Diesen Job übernahm der Nauener Dirk Peters, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes.

Sorge wegen der Schweinepest

Bezogen auf die Afrikanische Schweinepest (ASP), richtete er mahnende Worte an die anwesenden Bundestagskandidaten und Landtagsabgeordneten: „Aufgrund der katastrophalen Politik, sowohl vom Land als auch vom Bund, sagte ich, dass jetzt dringend in Berlin gehandelt werden muss. Kommt es nicht sofort zu einem wirkungsvollen Schutz vor dieser Seuche, wird es zu einer nationalen, ja sogar europäischen, Katastrophe für die gesamte Ernährungswirtschaft kommen.“ Zudem gebe es eine große Verunsicherung über die Zukunft der Tierhaltung. „Mit weniger Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Agrarhandel könnten wir hier gut vorankommen“, so Peters.

Von Jens Wegener