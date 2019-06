Dallgow-Döberitz

Eine Luftgütemessstation des Brandenburger Landesumweltamtes (LfU) gibt künftig darüber Auskunft, wie es um die Luftqualität im Dallgower Wohngebiet Neu-Döberitz bestellt ist. Mitarbeiter des LfU haben den Container am Mittwoch am Egelpfuhl, direkt hinter der Grundschule, installiert. Der Aufbau verlief jedoch nicht ganz ohne Hindernisse.

Munitionsfund sorgte für Verzögerung

Beim Verlegen des Stromkabels kam eine scharfe Patronenhülse zum Vorschein und einige weitere verrostete Metallteile. „Dass die Zuwegungen versperrt sind kommt häufig vor, aber Munition finden wir doch eher selten“, sagte Lutz Schaefer vom Landesumweltamt. Die Arbeiten wurden kurz unterbrochen. Dallgows Ordnungsamtsleiter Peter Kristke schaute sich daraufhin die Fundstücke vor Ort an und gab vorerst Entwarnung.

Eine Patrone und Metallteile verzögerten das Aufstellen der neuen Messanlage. Quelle: Danilo Hafer

„Sollten sie noch etwas finden, was sehr unwahrscheinlich ist, müssen wir den Kampfmittelräumdienst rufen“, sagte Kristke. Gefunden wurde weiter nichts. Das Kabel konnte verlegt und die Station per Kran an ihren vorbestimmten Platz gehoben werden.

In den kommenden zwei Jahren wird die Messstation die Konzentration von Schadstoffen in der Luft messen. Gemessen werden unter anderem Stickoxide, Feinstaub, Schwefeldioxid und Ozon sowie meteorologische Parameter, von Windgeschwindigkeit bis Luftfeuchte.

Luftqualität in Verdichtungsräumen

„Wir haben uns bewusst für einen Standort in Dallgow entschieden, um zu untersuchen, wie sich bauliche und infrastrukturelle Verdichtungen auf die Luftqualität auswirken“, so Schaefer. Neu-Döberitz sei charakteristisch für den sogenannten „vorstädtischen Hintergrund“. Dazu zählen unter andrem Wohngebiete mit Einfamilienhaussiedlungen im engen Verflechtungsraum zwischen Berlin und Brandenburg.

Die Luftgütemessstelle soll zwei Jahre lang Daten in Dallgow-Döberitz sammeln. Quelle: Danilo Hafer

Der Container steht direkt unter der Einflugschneise nach Tegel. Dies sei jedoch kein entscheidender Grund gewesen, da Kerosin in der Luft nur schwer nachzuweisen sei. „Generell gehen wir bei allen Schadstoffen davon aus, dass wir in Dallgow keine Grenzwerte überschreiten werden“, so Schaefer.

Um wirkliche Aufschlüsse über die Qualität der Luft zubekommen, werden die Experten des Landesumweltamtes die Daten der Neu-Döberitzer Messstation mit denen andere Stationen in Brandenburg vergleichen. „Wir betreiben im ganzen Land 25 solcher Container, wovon 18 an festen Standorten stehen, die anderen werden alle paar Jahre umgestellt“, sagte Schaefer. Sieben Einrichtungen stehen verkehrsnah, 18 in städtischen, vorstädtischen oder ländlichen Bereichen.

Auch Ozon wird gemessen

Ihr Augenmerk legen die Experten auch auf das Gas Ozon. „Der Grundwert ist heute höher, aber wir haben nicht mehr die großen Spitzen, wie es in den 90er Jahren in fast jedem Sommer der Fall war“, sagte Schaefer. Dies liege vor allem daran, weil die sogenannten Vorläufersubstanzen, die für die Bildung von Ozon notwendig sind, geringer geworden sind.

Wenn der Messcontainer vollständig in Betrieb ist, können die Daten in Echtzeit unter www.luftdaten.brandenburg.de abgerufen werden.

Von Danilo Hafer