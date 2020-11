Dallgow-Döberitz

Bis 18 Uhr können die Dallgower ihre Stimme in den acht Wahllokalen abgeben. Danach steht fest, wer die nächsten acht Jahre hauptamtlicher Verwaltungschef in der Gemeinde wird. Sven Richter ( CDU) oder Harald Wunderlich (FWG). Im MAZ-Liveticker halten wir Sie den ganzen Tag auf dem Laufenden.

+++13.03 Uhr+++

Im ersten Wahlgang am 1. November erhielten Sven Richter ( CDU) und Harald Wunderlich (FWG) die meisten Stimmen. Keiner schaffte die nötige absolute Mehrheit. Lesen Sie hier noch einmal, wie der Wahlabend verlief. Nach Auszählung aller acht Wahllokale und der beiden Briefwahlbezirke lag Sven Richter mit 36,13 Prozent der Stimmen deutlich vor dem Zweitplatzierten Harald Wunderlich mit 20,16 Prozent. 1660 Dallgower gaben Richter ihre Stimme, auf Wunderlich entfielen 926 Stimmen.

+++12 Uhr+++

Das haben die Kandidaten vor, sollten sie gewinnen. Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl hat die MAZ beide Kandidaten zu ihren politischen Zielen befragt und was sie als erstes machen würden, sollten sie die Wahl gewinnen. Lesen Sie hier die Antworten von CDU-Kandidat Sven Richter.

Das hat Harald Wunderlich (FWG) vor, sollte der gewinnen.

+++8 Uhr+++

Seit 8 Uhr haben die Wahllokale in der Gemeinde Dallgow-Döberitz geöffnet. 8311 Wahlberechtigte sind aufgerufen einen neuen Bürgermeister zu wählen. Sven Richter ( CDU) und Harald Wunderlich (FWG) haben es in die Stichwahl geschafft. Sie bekamen bei der Hauptwahl am 1. November die meisten Stimmen.

+++7.15 Uhr+++

Heute ist Bürgermeister-Wahl in Dallgow-Döberitz. Nach 15 Jahren ging Rathauschef Jürgen Hemberger (FWG) Ende Oktober in den Ruhestand.

