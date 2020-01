Lückenschluss für Radweg an der L20 gefordert

Dallgow-Döberitz

Wer derzeit mit dem Fahrrad entlang der L20 von Falkensee nach Potsdam unterwegs ist, wird an der B5 abrupt ausgebremst. Dort endet der straßenbegleitende Radweg und beginnt erst wieder knapp einen Kilometer weiter ab Dallgow-Ausbau. Wer sicher auf einem Radweg fahren möchte, muss einen Umweg über den Havelpark oder Dallgow-Ausbau in Kauf nehmen.

„Das wollen aber längst nicht alle Radfahrer und immer mehr fahren auf der Straße, was regelmäßig zu gefährlichen Situationen führt“, sagte Seeburgs Ortsvorsteher Harald Wunderlich (FWG) auf der jüngsten Sitzung der Dallgower Gemeindevertreter Mittwochabend.

Land lehnte den Bau bisher ab

Um die Bedingungen für die Radfahrer zu verbessern, stellte die Fraktion aus Freien Wählern und FDP nun einen Antrag, der den Bürgermeister beauftragt, den Lückenschluss des Radweges entlang der L20 voranzutreiben. Die Gemeindevertreter haben dem einstimmig zugestimmt. Bislang hatte das Land einen Ausbau strikt abgelehnt, da es genug Alternativen gebe. Diese sind jedoch immer mit einem Umweg verbunden.

Der Ausbau der L20 in Seeburg bis zur B5, der im Sommer startet, soll nun möglichst genutzt werden, um auch den Lückenschluss voranzubringen. Zudem hoffen die Gemeindevertreter auf neuen Wind aus der Landesregierung. „Ich habe bereits mit dem neuen Staatssekretär aus dem Infrastrukturministerium gesprochen und hatte das Gefühl, dass dieser dem positiv gegenübersteht“, sagte Jörg Vahl ( CDU).

Radweg steht nicht auf Prioritätenliste

Auch Mitglieder des Ortsbeirates haben sich ans Ministerium gewand. Das Thema liege auf dem Tisch. „Problematisch ist, dass dieser Radweg nicht auf der Prioritätenliste des Landes steht“, sagte Petra Budke (Grüne). Auch sie habe vor Kurzem das Gespräch mit dem Staatssekretär gesucht, um dem Thema Nachdruck zu verleihen. „Der Radweg an der L20 ist nicht nur für Potsdam-Pendler attraktiv, sondern auch für die Seeburger, die zum Bahnhof Seegefeld fahren wollen“, betonte sie.

Zustimmung gab es auch von der SPD-Fraktion. „Das ist ein wichtiger Antrag für die Gemeinde und den Radverkehr“, betonte Theodor Hölscher.

Grunderwerb wäre nötig

Ein weiteres Hindernis könnten jedoch die Grundstückskäufe sein, die für den Bau eines Radweges notwendig werden würden. „Auf der Strecke gibt es etwa fünf Eigentümer“, so Harald Wunderlich. Dies sollte von den zuständigen Stellen rechtzeitig geplant werden.

Die Nutzung des Fahrrads sei gerade aus ökologischen Aspekten intensiv zu fördern, heißt es im Antrag der FWG/FDP-Fraktion. Dazu gehöre auch, den Radfahrern attraktive Angebote in der Streckenführung zu schaffen.

Mehr Rad- und weniger Autoverkehr würde zudem zum Klimaschutzwillen passen, den die Gemeindevertreter im vergangenen Jahr beschlossen haben. Die in diesem Zuge gegründete Arbeitsgruppe Klimakonzept hat in ihrem ersten Treffen bereits Themenschwerpunkte festgelegt, an denen in den nächste Monaten gearbeitet werden soll. Ein wichtiges Thema ist Verkehr und Mobilität.

Von Danilo Hafer