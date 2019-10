MAZ-Gewinnspiel: Dallgowerin schätzt am besten

Dallgow-Döberitz

Einer erfolgreichen Grillsaison im nächsten Sommer steht bei Birgit Kelpin aus Dallgow-Döberitz nichts mehr im Weg. Die Dallgowerin hat im Sommer bei einem Gewinnspiel der MAZ teilgenommen und den Hauptpreis gewonnen: einen Gasgrill der Marke Napoleon Rogue 365 im Wert von 499 Euro.

An einem Stand der Märkischen Allgemeinen im Havelpark musste die 57-Jährige schätzen, wie viele Enten sich in einem Glasbehälter befinden. „Insgesamt haben über 10 000 Personen daran teilgenommen“, sagt René Kutzner, Verkaufsleiter Direktvertrieb der MAZ. Er brachte den Hauptgewinn am Donnerstag persönlich zur glücklichen Gewinnerin.

Die konnte sich gleich doppelt freuen. „Ich hatte am Sonntag Geburtstag und das Geschenk meines Mannes kam nicht an. Er hatte es online bestellt, aber der Karton war leer.“

Den Grill sieht sie deshalb als nachträgliches Geburtstagsgeschenk, auch wenn er jetzt erst einmal in den Keller kommt. Denn im Hause Kelpin wird nur bei warmem Wetter und Sonnenschein gegrillt.

„Es haben sich aber schon Kolleginnen angekündigt, mit denen wir dann im nächsten Frühjahr grillen wollen“, so Kelpin. Hinter ihrem Haus hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann eine Grillecke eingerichtet. Dort soll dann auch der Hauptgewinn seinen Platz finden.

Die 57-Jährige arbeitet als Verkäuferin im Dallgower Havelpark und wohnt seit 1990 in der Gemeinde. „Ich bin wegen meines Mannes hergezogen und fühle mich hier inzwischen sehr wohl. Das Tolle ist, dass man schnell in der Stadt ist, aber trotzdem seine Ruhe hat.“

Genau so lange, wie Birgit Kelpin in Dallgow wohnt, liest sie auch schon die MAZ. „Mein Mann hat das Abo 1982 von seinen Eltern übernommen, als die MAZ noch Volksstimme hieß“, erinnert sie sich.

Wenn die Dallgowerin nicht gerade an einem MAZ-Gewinnspiel teilnimmt, kümmert sie sich um Haus und Garten. Denn ein gepflegter Rasen braucht Zuneigung. „Außerdem bin ich eine Basteltante. Ich mache viel Deko selbst, das macht mir Spaß. Jetzt kommt ja bald die Weihnachtszeit“, sagt sie.

Auch das Backen hat sie für sich entdeckt. Neben klassischen Kuchen zaubert die 57-Jährige auch Motivtorten.

Von Danilo Hafer