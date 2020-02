Mehr Mitbestimmung für Dallgower Jugendliche

Dallgow-Döberitz

Jugendliche sollen sich in der Gemeinde Dallgow-Döberitz künftig stärker einbringen können. Ein entsprechendes Konzept stellte Streetworker Frank Nossack Mittwochabend im Sozialausschuss vor.

Für die Beteiligung ist geplant, eine extra Rubrik auf der Internetseite der Gemeinde einzurichten. „Dort sollen Inhalte, die für Kinder und Jugendliche interessant sind, gesammelt werden“, erklärte Nossack.

Jugendliche sollen Meinung äußern

Dazu gehöre auch, Jugendliche auf Sitzungen der Gemeindevertreter aufmerksam zu machen, wenn diese für sie relevante Themen behandeln. Die Seite soll darüber hinaus die Möglichkeit bieten, direkt online seine Meinung zu bestimmten Themen abzugeben und ein Stimmungsbild zu bekommen. „So wollen wir die Jugendlichen zum Beispiel nach ihren Ideen und Wünschen für die Außengestaltung des Jugendklubs in der Wilmsstraße befragen“, kündigte Frank Nossack an.

Wenn alles klappt, soll das neue Online-Angebot schon im März aktiviert werden. Um es bei den Jugendlichen bekannt zu machen, setzt der Streetworker auf Soziale Medien. „Ich werde aber auch Flyer an den Schulen verteilen“, erklärte er. Inwiefern das Angebot dann angenommen wird, sei abzuwarten.

Vorschläge müssen Ernst genommen werden

Eines ist Frank Nossack bei der Beteiligung von Jugendlichen besonders wichtig. „Wenn die Vorschläge, die von den Jugendlichen gemacht werden, nicht auch mit dem nötigen Ernst behandelt werden, können wir es gleich lassen“, betonte Nossack.

Mit den neuen Möglichkeiten zur Beteiligung legte der Streetworker auch ein überarbeitetes Jugendkonzept vor. Die Grundlage bildet das 2016 erstellte Konzept. „Im vergangenen Jahr habe ich es evaluiert und den Soll- und Ist-Stand verglichen“, erklärte Nossack. Die wichtigste Priorität liege demnach darin, die bestehenden Angebote zu stabilisieren und qualitativ weiter zu entwickeln. Dies scheint in Dallgow derzeit besonders notwendig zu sein, denn der bisherige Jugendklub in der Seestraße wurde mittlerweile abgerissen. Für die Jugendarbeit steht derzeit nur ein Raum im B5-Sportpark zur Verfügung.

Nachfolger gesucht

„Ich denke, ein Umzug in den neuen Jugendklub ist vor Juni nicht machbar“, so Nossack. Derzeit wird das frühere Ordnungsamt in der Wilmsstraße zum Jugendklub umgebaut.

In diesem Jahr kommt dann noch eine weitere Aufgabe auf die Gemeinde zu. Sie muss einen Nachfolger für Frank Nossack finden. Der Streetworker arbeitet seit 2006 in Dallgow und geht Ende des Jahres in den Ruhestand. „Als ich hier begonnen hatte, sah der Bahnhofsvorplatz montags noch aus wie ein Kriegsschauplatz. Das hat aber nachgelassen“, so Nossack. Neben der mobilen Jugendarbeit im öffentlichen Raum gehört die Koordination der Jugendarbeit – mit den Jugendklubs in Dallgow und Seeburg – zu den wichtigsten Aufgaben des Streetworkers.

Von Danilo Hafer